CBF envia ofício contestando gol anulado de Vini Jr. contra Escócia

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou um ofício à Federação Internacional de Futebol (Fifa) protestando contra o gol anulado de Vinícius Júnior na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia. O jogo foi na última quarta-feira (24), em Miami (Estados Unidos), pelo Grupo C da Copa do Mundo

O lance foi aos 22 minutos do primeiro tempo, quando o Brasil já vencia por 1 a 0. O camisa 7 desarmou o zagueiro Jack Hendry na intermediária, invadiu a área e chutou na saída do goleiro Angus Gunn. Seria o segundo gol brasileiro e do próprio atacante na partida.

No entanto, o árbitro César Ramos foi chamado ao vídeo para rever a jogada, alertado sobre uma suposta infração de Vinícius Júnior em cima de Hendry. O juiz mexicano, após assistir ao lance, decidiu anular o gol, alegando que o jogador do Brasil teria acertado a perna do zagueiro, cometendo falta.

No replay, é possível ver que Vinícius Júnior toma a frente de Hendry, e o próprio zagueiro é que acerta o pé do brasileiro. O defensor ─ e o restante do time escocês ─ não reclamou em nenhum momento de infração do atacante.

No protesto encaminhado à Fifa, a CBF diz que Ramos é, "sem dúvidas, um árbitro experiente e qualificado". Ao mesmo tempo, recorda que o mexicano também apitou a partida entre Brasil e Suíça na Copa de 2018, na Rússia, em que o gol de empate suíço em Rostov, assinalado pelo meia Steven Zuber, foi validado, em que pese uma falta que teria sido cometida no zagueiro brasileiro Miranda, que o marcava.

"O VAR [árbitro de vídeo] confirmou o gol, e o incidente gerou uma controvérsia considerável e preocupação no futebol brasileiro", relatou a entidade nacional, no ofício.

Apesar do gol anulado, Vinícius Júnior balançou as redes mais uma vez, e o Brasil ampliou o marcador com o também atacante Matheus Cunha, assegurando a vitória por 3 a 0 e a liderança do Grupo C.

Nas fase de 16 avos de final, o Brasil terá pela frente o Japão, na próxima segunda-feira (29), às 14h (horário de Brasília), em Houston (Estados Unidos). A equipe de arbitragem para o duelo ainda não foi anunciada.