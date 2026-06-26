Ecovias adia início do pedágio free flow na Anchieta-Imigrantes

A Ecovias adiou o início da operação do sistema de pedágio eletrônico sem cancelas, conhecido como free flow, no Sistema Anchieta-Imigrantes. A cobrança automática estava prevista para começar em 1º de julho, mas a concessionária informou que ainda realiza testes operacionais e aguarda autorização da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) para iniciar a operação definitiva.

Segundo a empresa, não há uma nova data definida para o início da cobrança. A concessionária afirmou que o começo da operação dependerá da conclusão do processo de homologação e da autorização do órgão regulador.

"Atualmente, a Ecovias realiza testes operacionais para a garantia dos processos quando da autorização do início da operação", informou em nota. A concessionária acrescentou que a data de início será comunicada com antecedência aos usuários.

De acordo com a Ecovias, os testes envolvem a calibração dos equipamentos e a análise de variáveis operacionais, incluindo condições que podem afetar a leitura das imagens captadas pelos sistemas, como a ocorrência de neblina em trechos da serra.

A fase de testes do free flow começou em 11 de junho, após a conclusão da instalação dos pórticos equipados com câmeras e sensores nas rodovias Anchieta e Imigrantes, principais acessos entre a capital paulista e a Baixada Santista.

O novo modelo substituirá a cobrança tradicional por um sistema eletrônico capaz de identificar os veículos por meio da leitura das placas ou das tags instaladas nos automóveis. Com isso, os motoristas não precisarão parar em cabines para efetuar o pagamento.

Atualmente, a tarifa é cobrada apenas no sentido litoral e custa R$ 38,70. Com a entrada em operação do free flow, o valor permanecerá o mesmo, mas será dividido entre os dois sentidos da viagem: R$ 19,35 na descida e R$ 19,35 na subida.

A instalação do novo sistema teve início em fevereiro deste ano. O primeiro pórtico foi montado no km 33 da Via Anchieta, no sentido litoral, enquanto uma segunda estrutura foi instalada no sentido contrário.

As atuais praças de pedágio continuarão em funcionamento, ao menos inicialmente. Segundo a concessionária, elas serão mantidas para possibilitar a realização da Operação Comboio, utilizada em períodos de neblina intensa na serra, quando os veículos precisam trafegar escoltados.