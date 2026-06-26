Mauricio de Sousa ganha estátua na Avenida Paulista

Mauricio de Sousa, um dos maiores nomes da literatura infantil, recebe diversas homenagens em comemoração aos seus 90 anos a partir deste final de semana. Nesta sexta-feira, 26, a Prefeitura de São Paulo inaugurou uma estátua em bronze do escritor na Avenida Paulista.

Feito por Eduardo Santos, o monumento está localizado em frente ao Parque Trianon, na calçada oposta ao Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp), e convida os paulistanos a se sentar ao lado de Mauricio. Além do autor, oito de seus personagens - Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali, Chico Bento, Milena, Horácio e o cãozinho Bidu - também fazem parte da escultura.

A partir do domingo, 28, três infláveis gigantes serão espalhados pela capital paulista em celebração aos 90 anos do escritor. O coelho Sansão ficará em frente à Biblioteca Mário de Andrade; Bidu, ao Theatro Municipal; e o próprio Mauricio, em frente ao Centro Cultural São Paulo (CCSP). Do dia 1º de julho a 1º de agosto, a Prefeitura ainda vai espalhar 91 esculturas da Turma da Mônica por diferentes bairros de São Paulo.

Também no domingo, o escritor recebe um desfile no Sambódromo do Anhembi. Chamado Eu Tive Uma Ideia, o desfile terá quatro alegorias e, em cinco atos, vai contar toda a trajetória de Mauricio.