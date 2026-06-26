Dua Lipa vai inaugurar biblioteca em Portugal, com destaque a livros que foram censurados

Dua Lipa vai inaugurar um novo projeto dedicado aos livros. Se trata da sua primeira biblioteca, instalada permanentemente na famosa Livraria Lello, na cidade de Porto, em Portugal.

O espaço é a primeira versão física do seu projeto Service95 Book Club, no qual a cantora escolhe mensalmente uma obra para leitura e discussão com a comunidade. Com o lema "leia o mundo de uma maneira diferente", o projeto se consolidou como uma vitrine literária para um público jovem.

A biblioteca, chamada Biblioteca Manifesto, deve abrir neste sábado, 27, como parte de um novo festival literário internacional, o BABELL - City of Books. Em comunicado enviado à imprensa, Dua Lipa disse que o espaço contará com uma curadoria dedicada a obras censuradas em todo o mundo.

"Quando fundei o Service95 Book Club, minha ambição era que ele se tornasse um lar para escritores e leitores, onde quer que estivessem e quaisquer que fossem suas circunstâncias. Ler o mundo nos aproxima - mas, infelizmente, nem todos são a favor disso", disse.

A livraria vai reunir, então, cem livros que levantam questionamentos ou que foram alvo de censura. "Alguns foram banidos por distritos escolares devido a temas como raça ou sexualidade. Outros, escritos para leitores LGBTQIA+, tiveram sua exposição restrita. Em alguns casos, o autor pagou com a própria vida por suas palavras", acrescentou a cantora, recém-casada com o ator Callum Turner.

Entre os títulos escolhidos estão O Conto da Aia, de Margaret Atwood e obras de Salman Rushdie e Olga Tokarczuk.

"Esta biblioteca é um santuário para livros que desapareceram, para autores cuja coragem desmascara estruturas de poder e controle, e para leitores que se recusam a aceitar que lhes digam qual livro podem ler", disse, acrescentando: "Porque, às vezes, a atitude mais subversiva que se pode tomar é ler um livro e, depois, conversar sobre ele".