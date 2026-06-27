Usavam até uma impressora 3D

A Desarme descobriu que, em poucos meses, além do grande volume de munições, a quadrilha adquiriu carregadores para fuzis e pistolas, ampliando o poder bélico de organizações criminosas abastecidas.

A operação de ontem cumpriu mandados de prisão temporária e de busca e apreensão. Teve como objetivos desarticular a estrutura criminosa, interromper o fluxo ilegal de produtos controlados e identificar outros envolvidos.

Durante as buscas, um homem, apontado como traficante internacional de armas e munições, foi preso. Com ele, também investigado pela Polícia Federal, as equipes apreenderam dois fuzis, duas pistolas e duas motocicletas.

Os policiais também encontraram uma impressora 3D, que era utilizada para criar partes de armas. "Ela corroborou suspeitas nossas que o grupo fornecia armas para diversas facções que atuam no Rio", disse Mauro.