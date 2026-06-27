Cinco presos por abastecer guerra do crime

A Polícia Civil realizou ontem uma operação contra uma quadrilha responsável pelo abastecimento de munições e carregadores para grupos criminosos. Os alvos adquiriram, ilegalmente, mais de 10 mil munições de fuzil e pistola. A ação aconteceu em Rio das Pedras, Zona Sudoeste, região disputada por milicianos e traficantes do Comando Vermelho. Cinco pessoas foram presas, incluindo um traficante internacional de armas.

As apurações da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) identificaram um sofisticado esquema de fraude cadastral para aquisição de munições e acessórios de armamento.

Os criminosos usavam documentos falsificados de Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores (CACs) para realizar compras junto a uma empresa de Santa Catarina e também com uma fabricante de munições.

"Foi uma investigação que durou cerca de cinco meses. Conseguimos identificar um grupo criminoso, que foi constituído para adquirir armas, acessórios e munições de maneira fraudulenta, e repassar para facções que atuam no nosso estado. Eles se faziam passar por quatro CACs diferentes. Utilizavam documentação desses CACs, que até o momento são considerados vítimas. Ao todo, com essas compras, movimentaram mais de R$ 150 mil, adquirindo alguns fuzis, pistolas e mais de 10 mil munições — entre fuzil calibre 556 e pistola 9mm — e trinta e poucos carregadores", disse o delegado Mauro Cesar, da Desarme.