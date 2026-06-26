Judô: Brasil fatura dois bronzes em 1º dia de Grand Prix na China

Medalhista olímpica em Paris 2024, Larissa derrotou de forma emocionante a azerbaijana Gultaj Mammadaliyeva. A brasileira saiu em desvantagem ao levar dois shidos (punições), mas se recuperou no golden score ao aplicar um yuko na adversária.
“É uma competição super importante, agora nesse início oficial de ciclo. Vim de dois quintos, no Grand Slam de Tóquio e no Grand Slam de Paris, então é muito bom ganhar esse bronze. Não me sinto satisfeita, mas estou feliz pelas conquistas internas. Obrigada a todo mundo que torceu”, comemorou a paulista, que em abril foi hexacampeã no Pan-Americano, no Panamá.
Para chegar à disputa do bronze, Larissa venceu duas lutas seguidas por yuko: ganhou na estreia da sul-coreana Jiyeon Kim e depois, nas oitavas, superou a chinesa Yuyi Zheng. No entanto, nas quartas, a judoca paulista foi superada pela japonesa Kokoro Fujishiro, que mais tarde conquistaria ouro na categoria. Na repescagem para avançar à luta pelo bronze, Larissa levou a melhor sobre a francesa Pauline Cuq também por yuko.
O segundo bronze nesta sexta (26) ficou com Ronald Lima na disputa dos 66kg, O meio leve abriu o dia com três vitórias. Primeiro bateu o atleta do Turcomenistão Serdar Rahimov na estreia. Na rodada seguinte, derrotou o uzbeque Dilshodbek Hamroyev, com um wazari e um yuko. Nas quartas, o brasileiro superou por ippon o russo Abdullakh Parchiev, mas perdeu nas semifinai para ocazaque Gusman Kyrgyzbayev. O brasileiro seguiu para a luta pela medalha de bronze em que triunfou sobre o mongol Baskhuu Yondonperenlei com um yuko no golden score.
“É uma medalha muito importante para mim, para começar bem a corrida olímpica”, disse o judoca paulista, em depoimento à Confederação Brasileira de Judô).
Programação
DE SEXTA PARA SÁBADO
- Lutas preliminares a partir das 22h desta sexta (26) e finais às 6h de sábado (27)
Categorias: Feminino (-63kg, -70kg) e Masculino (-73kg, -81kg)
Quem luta: Kaillany Cardoso (-70kg), Nauana Silva (-70kg), Guilherme de Oliveira (-73kg), David Lima (-81kg) e Enzo Trombini (-81kg)
Horários: Preliminares durante a madrugada | Bronze e finais a partir das 6h
DE SÁBADO PARA DOMINGO
- Lutas preliminares a partir das 22h de sábado (27)) e finais às 6h de domingo (28)
Categorias: Feminino (-78kg, +78kg) e Masculino (-90kg, -100kg, +100kg)
Quem luta: Beatriz Freitas (-78kg), Dandara Camillo (-78kg), Beatriz Souza (+78kg), Guilherme Schimidt (-90kg), Marcelo Gomes (-90kg) e Giovani Ferreira (-100kg)
Horários: Preliminares durante a madrugada | Bronze e finais a partir das 6h