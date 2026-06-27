Temperatura deve subir na Grande SP no fim de semana; veja previsão

Após semanas de frio, a temperatura nas cidades da Grande São Paulo deve subir nos próximos dias. De acordo com a Climatempo, a previsão é que o afastamento do ar polar resulte na diminuição da nebulosidade e em dias de sol, inclusive com um pouco de calor à tarde.

Apesar da expectativa, as temperaturas seguem baixas neste sábado, 27, na capital. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de mínima de 12º C e máxima de 17º C. O céu fica nublado com possibilidade de chuva à tarde e à noite.

No domingo, 28, o prognóstico é de céu limpo e sol durante todo o dia. A temperatura começa a subir, com mínima de 14º C, e máxima de 20º.

A Climatempo alerta que, apesar da expectativa de elevação da temperatura, há risco de formação de nevoeiro na madrugada e no início da manhã ao longo desse fim de semana. Por isso, motoristas devem ficar preparados para má visibilidade nas estradas que vão para a região de Sorocaba, Campinas, litoral, Vale do Paraíba e sul do Estado.

Chuvas intensas no Sul do País

De acordo com o Inmet, o final da semana deve vir acompanhado de chuvas fortes no Paraná e Rio Grande do Sul. Há possibilidade de trovoadas, rajadas de vento e queda de granizo.

A chuva também chega ao Nordeste, atingindo principalmente Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Ceará.

Na região Norte, estão previstas pancadas de chuva no Amazonas, no Pará e no Amapá. No Centro-Oeste, o tempo fica estável ao longo do sábado e do domingo.