Zeni, Nancy e Adriana: O que vai acontecer na prisão, em 'Quem Ama Cuida'?

Os próximos capítulos de Quem Ama Cuida marcam uma reviravolta na situação de Adriana dentro do presídio. A fisioterapeuta, até então vista como vulnerável, passará por uma transformação radical após sobreviver a um atentado contra sua vida.

O ataque e a queda de Zeni

Pilar quer acabar definitivamente com a cunhada e utiliza-se da detenta Zeni (Rosanna Viegas) para realizar seu plano. A prisioneira invadirá a cela de Adriana, e então, agredirá a personagem, roubando a pulseira de seu ex, Carlos.

Adriana ficará gravemente ferida e em necessidade de atendimento médico. Após a descoberta de que Zeni era a autora da agressão, a detenta é transferida para outra unidade, para a felicidade das demais.

Nancy: A aliada estratégica

Em seguida, Nancy (Jennifer Nascimento) terá um papel primordial dentro do processo de endurecimento e sobrevivência de Adriana. Ela é respeitada pelas demais e acolherá Adriana durante seu momento de fragilidade, atuando como sua aliada.

Rainha da Prisão

O momento traumático pelo qual Adriana passou servirá como entrada para a sua nova vida. A virada definitiva, no entanto, será a partir do momento em que ela passa a trabalhar no ambulatório da penitenciária. Aos poucos, ela conquista o respeito das demais detentas.

A vingança

Em sua nova etapa, Adriana confessa a Nancy que planeja abandonar as dores e buscar reparação por tudo que lhe causaram. A novela então avançará seis anos no tempo, mostrando a protagonista saindo em liberdade condicional.