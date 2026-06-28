Cariocas comemoram aniversário do Jornal O DIA com programação gratuita

Rio - Os cariocas aproveitam a tarde de sábado (27) para celebrar o aniversário do Jornal O DIA na festa que aconteceu no Parque Madureira, na Zona Norte. A programação contou com shows gratuitos de pagode e samba com os grupos Primeiro Amor, Sociedade do Samba e Swing & Simpatia.



A celebração atraiu leitores assíduos como Amilcare César Silveira Jr., de 44 anos. "Sempre leio o jornal e sou assinante. Gosto muito da parte de esportes. Acho o jornal excelente e eu consigo me informar bem”, afirmou.



O auxiliar de escritório destacou a matéria que gerou mais impacto nele. "A capa do 11 de setembro das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Essa abalou o mundo".



Beatriz de Oliveira, de 47 anos, soube da festa no Parque Madureira pelas redes sociais e elogiou a estrutura. "Está bem organizado e sem aquele tumulto de outros lugares. Tudo tranquilo e estou só aguardando os shows”, disse aos risos.



Já Cacilda Muniz, de 65, brincou ao contar que acompanhava o noticiário carioca pelo jornal impresso até a separação da filha. “Meu genro comprava todo dia, mas agora não estão mais juntos e eu olho pelo site”, destacou.



A idosa relatou a expectativa para as apresentações. “Estou animada para assistir todas, gosto muito de pagode”.



Questionada sobre uma notícia marcante, a dona de casa revelou que se emocionou ao ler sobre o recente desabamento de um imóvel na Ilha do Governador. “Teve a morte das irmãs, duas crianças…eu como mãe fiquei tocada”.

O evento também reuniu familiares. Katiana Ferreira, de 28 anos, aproveitou a celebração para levar os filhos, Aylla, de 7, e Davi, de 5, para brincarem ao ar livre, curtindo o dia ensolarado.



A auxiliar administrativo estava aguardando as amigas, que a chamaram para curtir os shows. "Estou animada", contou a moradora de Honório Gurgel.

Gilson Reis, de 78 anos, comentou a longevidade do veículo. "Quando eu era mais novo só lia o DIA. O jornal é atualizado e eu sempre leio com minha mulher. Também gosto muito do Meia-Hora”, relatou o idoso, que participou da celebração com a companheira, Vilma Werneck, de 73.

A festa de aniversário do Jornal O DIA no Parque Madureira começou com apresentação de DJ Felippe Lima e contou ainda com shows dos grupos Primeiro Amor Sociedade do Samba e Swing & Simpatia.

A programação reuniu grandes sucessos do pagode e do samba - justamente no bairro considerado berço dos gêneros, com a Portela e Império Serrano - para comemorar a trajetória de um dos veículos de comunicação mais tradicionais do Brasil.

Serviço



Aniversário de 75 anos do Jornal O DIA

Data: 27 de junho

Local: Parque Madureira

Entrada: Gratuita



Atrações:

15h – DJ

16h – Primeiro Amor

18h – Sociedade do Samba

20h – Swing & Simpatia



Apoio:

Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro



Apoio Especial:

- Guaracamp

- Unisuam



Apoio institucional:

Subprefeitura da Zona Norte/ Parque Madureira