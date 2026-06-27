Alegria e clima familiar dão o tom da festa dos 75 anos de O DIA

O Parque Madureira foi palco da celebração neste sábado dos 75 anos do Jornal O DIA. Com programação gratuita e muito pagode, o evento reuniu famílias, amigos e moradores de diferentes regiões do estado em um dia de confraternização e entretenimento.



Moradora da Praça Seca, Rosemere Vieira destacou a satisfação em participar. “É um momento de satisfação encontrar o público, as pessoas vivendo uma comemoração. Um momento alegre. Eu fico muito satisfeita”, afirmou. Ela também deixou uma mensagem ao jornal: “Tudo de bom, Jornal O DIA. Feliz aniversário, e que vocês continuem presentes na vida dos cariocas.”



Claudiceia, mais conhecida como NegraLi, moradora de Muriqui, em Mangaratiba, resumiu o clima da comemoração. “O clima em Madureira é de alto astral, alegria e famílias reunidas para curtir o sábado ao som de muito pagode”, disse, destacando o ambiente de descontração que marcou a celebração dos 75 anos de O DIA.



Serviço:



Aniversário de 75 anos do Jornal O DIA

Data: 27 de junho

Local: Parque Madureira

Entrada: Gratuita



Atrações:

15h – DJ

16h – Primeiro Amor

18h – Sociedade do Samba

20h – Swing & Simpatia



Apoio:

Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro



Apoio Especial:

- Guaracamp

- Unisuam



Apoio institucional:

Subprefeitura da Zona Norte/ Parque Madureira