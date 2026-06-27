ASSINE JÁ!
Geral

Alegria e clima familiar dão o tom da festa dos 75 anos de O DIA

Público celebra o aniversário do jornal com muita música no Parque Madureira

Gilson Reis e Vilma Werneck participam da festa de aniversário do O DIA no Parque Madueira
Gilson Reis e Vilma Werneck participam da festa de aniversário do O DIA no Parque Madueira -
O Parque Madureira foi palco da celebração neste sábado dos 75 anos do Jornal O DIA. Com programação gratuita e muito pagode, o evento reuniu famílias, amigos e moradores de diferentes regiões do estado em um dia de confraternização e entretenimento.

Moradora da Praça Seca, Rosemere Vieira destacou a satisfação em participar. “É um momento de satisfação encontrar o público, as pessoas vivendo uma comemoração. Um momento alegre. Eu fico muito satisfeita”, afirmou. Ela também deixou uma mensagem ao jornal: “Tudo de bom, Jornal O DIA. Feliz aniversário, e que vocês continuem presentes na vida dos cariocas.”

Claudiceia, mais conhecida como NegraLi, moradora de Muriqui, em Mangaratiba, resumiu o clima da comemoração. “O clima em Madureira é de alto astral, alegria e famílias reunidas para curtir o sábado ao som de muito pagode”, disse, destacando o ambiente de descontração que marcou a celebração dos 75 anos de O DIA.
Serviço:

Aniversário de 75 anos do Jornal O DIA
Data: 27 de junho
Local: Parque Madureira
Entrada: Gratuita

Atrações:
15h – DJ
16h – Primeiro Amor
18h – Sociedade do Samba
20h – Swing & Simpatia

Apoio:
Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro

Apoio Especial:
- Guaracamp
- Unisuam

Apoio institucional:
Subprefeitura da Zona Norte/ Parque Madureira
Fotogaleria
Moradora da Praça Seca, Rosemere Vieira curtiu o evento no Parque Madureira
Moradora da Praça Seca, Rosemere Vieira curtiu o evento no Parque Madureira Rodrigo T. Ribeiro
Claudiceia, mais conhecida como NegraLi, curtiu o evento com a família
Claudiceia, mais conhecida como NegraLi, curtiu o evento com a família Érica Martin / Agência O Dia
Rep&oacute;rter Rodrigo T. Ribeiro conversou com o p&uacute;blico entre os shows
Repórter Rodrigo T. Ribeiro conversou com o público entre os shows Érica Martin / Agência O Dia
DJ Felippe Lima abriu festa de aniversário do O DIA no Parque Madureira
DJ Felippe Lima abriu festa de aniversário do O DIA no Parque Madureira Érica Martin / Agência O Dia
Cariocas celebram aniversário do Jornal O DIA no Parque Madureira
Cariocas celebram aniversário do Jornal O DIA no Parque Madureira Érica Martin / Agência O Dia
A&ccedil;&atilde;o da Unisuam na festa de anivers&aacute;rio de 75 anos do jornal O Dia parque Madureira
Ação da Unisuam na festa de aniversário de 75 anos do jornal O Dia parque Madureira Erica Martin/Agência Brasil
A&ccedil;&atilde;o da Unisuam na festa de anivers&aacute;rio de 75 anos do jornal O Dia parque Madureira
Ação da Unisuam na festa de aniversário de 75 anos do jornal O Dia parque Madureira Erica Martin/Agência Brasil
A&ccedil;&atilde;o da Unisuam na festa de anivers&aacute;rio de 75 anos do jornal O Dia parque Madureira.
Ação da Unisuam na festa de aniversário de 75 anos do jornal O Dia parque Madureira. Erica Martin/Agência O Dia
As mais lidas
    Recomendadas