Alegria e clima familiar dão o tom da festa dos 75 anos de O DIA

O Parque Madureira foi palco da celebração neste sábado dos 75 anos do Jornal O DIA. Com programação gratuita e muito pagode, o evento reuniu famílias, amigos e moradores de diferentes regiões do estado em um dia de confraternização e entretenimento.
Moradora da Praça Seca, Rosemere Vieira destacou a satisfação em participar. “É um momento de satisfação encontrar o público, as pessoas vivendo uma comemoração. Um momento alegre. Eu fico muito satisfeita”, afirmou. Ela também deixou uma mensagem ao jornal: “Tudo de bom, Jornal O DIA. Feliz aniversário, e que vocês continuem presentes na vida dos cariocas.”
Claudiceia, mais conhecida como NegraLi, moradora de Muriqui, em Mangaratiba, resumiu o clima da comemoração. “O clima em Madureira é de alto astral, alegria e famílias reunidas para curtir o sábado ao som de muito pagode”, disse, destacando o ambiente de descontração que marcou a celebração dos 75 anos de O DIA.
Moradora da Praça Seca, Rosemere Vieira destacou a satisfação em participar. “É um momento de satisfação encontrar o público, as pessoas vivendo uma comemoração. Um momento alegre. Eu fico muito satisfeita”, afirmou. Ela também deixou uma mensagem ao jornal: “Tudo de bom, Jornal O DIA. Feliz aniversário, e que vocês continuem presentes na vida dos cariocas.”
Claudiceia, mais conhecida como NegraLi, moradora de Muriqui, em Mangaratiba, resumiu o clima da comemoração. “O clima em Madureira é de alto astral, alegria e famílias reunidas para curtir o sábado ao som de muito pagode”, disse, destacando o ambiente de descontração que marcou a celebração dos 75 anos de O DIA.
Serviço:
Aniversário de 75 anos do Jornal O DIA
Data: 27 de junho
Local: Parque Madureira
Entrada: Gratuita
Atrações:
15h – DJ
16h – Primeiro Amor
18h – Sociedade do Samba
20h – Swing & Simpatia
Apoio:
Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro
Apoio Especial:
- Guaracamp
- Unisuam
Apoio institucional:
Subprefeitura da Zona Norte/ Parque Madureira
Aniversário de 75 anos do Jornal O DIA
Data: 27 de junho
Local: Parque Madureira
Entrada: Gratuita
Atrações:
15h – DJ
16h – Primeiro Amor
18h – Sociedade do Samba
20h – Swing & Simpatia
Apoio:
Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro
Apoio Especial:
- Guaracamp
- Unisuam
Apoio institucional:
Subprefeitura da Zona Norte/ Parque Madureira