Huck diz que presença de Virgínia no 'Domingão' estava restrita à 1ª fase da Copa

O apresentador Luciano Huck afirmou, em postagem neste sábado, 26, que a presença da influenciadora Virgínia Fonseca na cobertura da Copa do Mundo pelo Domingão Com Huck, na TV Globo, estava limitada apenas à primeira fase do mundial. O quadro 'Diário de Virginia' foi exibido durante duas semanas no programa dominical.

"Virgínia, adorei você no Domingão. Vira e mexe você vai estar por lá. Basta querer. As portas estarão sempre escancaradas. Combinamos o que ia rolar nessa primeira fase da Copa e rolou. Foi divertido. Obrigado pela confiança e pelo carinho de sempre comigo e com a nossa família", escreveu o apresentador.

"Vamos seguir torcendo muito pelo hexa. E, nessa história toda, eu já ganhei algo que valorizo demais: uma amiga. Ah.... Prof[essora], não desisti das nossas aulas de influencer [Risos]", concluiu.

Virgínia respondeu a postagem em seu Instagram: "Estamos juntos sempre, Lu! Tenho um carinho enorme por você e por sua família! Entregamos o que foi combinado e vamos seguir nas aulas, viu? [Risos]"

O anúncio de Huck foi feito um dia depois de o Portal Leo Dias ter publicado que Virgínia Fonseca estava perdendo seu lugar dentro do programa devido a uma suposta repercussão negativa entre o público e a imprensa especializada.