Massagem e brindes fazem a alegria da galera na festa de 75 anos de O DIA

Rio - O Jornal O DIA celebrou seus 75 anos neste sábado (27) com uma programação especial no Parque Madureira, na Zona Norte do Rio. Além de shows gratuitos de pagode, o evento ofereceu massagem, distribuição de brindes, dinâmicas e outras atrações voltadas ao público presente.



A faculdade Unisuam promoveu várias atividades, incluindo massagens feitas por estudantes de fisioterapia. No sexto período do curso, Ana Ventura, de 24 anos, teve a oportunidade de colocar em prática os aprendizados. "É uma experiência muito boa. É a minha primeira vez", contou a aluna.

Formada na área pela própria instituição, Mariany Gomes monitorou os sete alunos que ofereceram os serviços. "É muito legal para nós também", falou a fisioterapeuta.



O evento também teve direito a apresentações dos cursos de nutrição, estética e mais, além da distribuição de brindes. Integrante do marketing da faculdade, Viviane Nascimento, de 38 anos, ressaltou a importância da iniciativa, que trouxe demonstrações dos atletas paraolímpicos de bocha.



"É importante estarmos aqui, principalmente, trazendo a iniciativa da acessibilidade", disse Mariany.



Os alunos também estavam empolgados para curtirem o evento. "O pessoal está muito animado. Eles estavam empolgados e ansiosos para curtir o show", revelou ela.

O Guaracamp também promoveu um jogo em que o público ganha um bloco de notas personalizado. Além disso, durante um concurso de dança realizado no palco, os três participantes mais aclamados pelo público ganharam um kit cada.

Já o gerente do parque, que foi palco da celebração, Robson Luz, 49, destacou que a comemoração recebeu pessoas de várias regiões do Rio. "O Jornal o Dia faz um evento maravilhoso para a comunidade, não só para a Zona Norte. Vem gente da baixada, do Zona Oeste, de várias partes".

Apoio:

Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro.



Apoio Especial:

• Guaracamp

• Unisuam



Apoio institucional:

Subprefeitura da Zona Norte / Parque Madureira