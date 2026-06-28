Droga envolvida?

A Delegacia de Homicídios vai investigar se o assassinato de três jovens na Estrada Benvindo de Novaes, no Recreio dos Bandeirantes, pode estar relacionado à venda de drogas sintéticas em condomínios na Zona Sudoeste. As vítimas foram identificadas como João Paulo Pereira de Vasconcelos, de 22 anos, Vitor Lucas Silva de Oliveira, 23, e Rodrigo Basílio Lemos, 23.

O crime aconteceu por volta das 18h de sexta, na portaria de um condomínio, que fica a menos de um quilômetro de um shopping da região. De acordo com a PM, equipes foram acionadas após a informação de que três homens haviam sido baleados dentro de um veículo Fiat Mobi prata. No local, os militares encontraram duas pessoas mortas dentro do carro e uma terceira caída ao lado do veículo. Todos foram atingidos por disparos de arma de fogo, e Vitor Lucas e João Paulo eram moradores do condomínio.

O Setor de inteligência da Polícia Militar já apurou que o triplo homicídio pode estar relacionado à possível atuação de, pelo menos, uma das vítimas no fornecimento de drogas como skank e haxixe em condomínios localizados no Recreio, Barra da Tijuca e Jacarepaguá. Segundo levantamento, Rodrigo Basílio Lemos tinha registros pelos crimes de estelionato e lesão corporal.

João Paulo Pereira de Vasconcelos tinha uma anotação criminal por porte de drogas para consumo pessoal. Já Vitor Lucas Silva de Oliveira não tinha nenhum antecedente registrado. Segundo testemunhas, João trabalhava com administração de empresas e Vitor era motorista de aplicativo. Elas disseram à polícia que desconhecem o envolvimento deles com venda de drogas.

Reportagem da estagiária ARETHA DOSSARES, sob supervisão de RAPHAEL PERUCCI