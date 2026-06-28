Solução em áreas altas de favelas

Para quem mora nas partes mais altas das comunidades do Rio, abrir a torneira e encontrar água nem sempre foi algo garantido. Em áreas de ruas estreitas, moradias em encostas e acesso difícil, o abastecimento costuma depender de sistemas capazes de vencer desníveis e limitações da própria geografia.

No Vidigal, essa realidade fez parte da rotina de Rute dos Santos, de 76 anos. Durante décadas, ela precisou adaptar tarefas básicas do dia a dia à falta d'água. "Durante 38 anos eu fui obrigada a subir e descer vários degraus com baldes cheios para conseguir jogar no vaso e dar descarga", conta.

Para tentar reduzir situações como essa, a concessionária Águas do Rio implantou um sistema de automação que permite controlar e ajustar, à distância e em tempo real, o funcionamento das bombas responsáveis por levar água às áreas mais elevadas das favelas.