Aniversário de O DIA recebe show marcante do Sociedade do Samba

Rio - A comemoração de 75 anos do Jornal O DIA ganhou ainda mais animação, na noite deste sábado (27), com show do Sociedade do Samba, uma das atrações do evento gratuito realizado no Parque Madureira, na Zona Norte.
Após um período de pausa, o grupo retornou aos palcos no ano passado para celebrar 25 anos de carreira com uma formação composta pelos vocalistas Renato Aquino e Luiz Fernando, junto com os músicos Digo, Marquinhos e Kichute.
No repertório, clássicos como "Não Pedi Para Me Apaixonar", "24 Meses", "No Rádio" e "Um Beijo" marcaram presença e transformaram o Parque Madureira em uma grande roda de samba.
O Sociedade do Samba também revisitou faixas conhecidas do público, entre elas "Por Tão Pouco”, “Fato Consumado”, “Vá Com Deus”, “Trovão” e “Saudade da Gente”.
O vocalista Renato Aquino valorizou a escolha de Madureira para a festa de aniversário do O DIA. O bairro é considerado um dos berços do pagode e do samba.
"Madureira é um lugar que tem muitas escolas de samba consagradas e vários artistas que são daqui. Para a gente, é uma honra muito grande participar dos 75 anos do Jornal O DIA, em um lugar que é repleto de musicalidade e de alegria. Está sendo muito bom e prazeroso estar aqui", contou.
O cantor Luiz Fernando Laurya também elogiou o palco. "O Parque é um dos lugares que agregam todo esse lazer, toda alegria e felicidade, dentro da realidade do Rio de Janeiro. A gente tocar nesse palco maravilhoso é um privilégio", ressaltou.
A programação da festa de aniversário do Jornal O DIA começou com a apresentação de um DJ, seguida pelo grupo Primeiro Amor. O encerramento ficou por conta do Swing & Simpatia.
Apoio:
Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro.
Apoio Especial:
• Guaracamp
• Unisuam
Apoio institucional:
Subprefeitura da Zona Norte / Parque Madureira
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