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Presidente do Grupo O DIA comemora os 75 anos do jornal e destaca importância dos leitores

Veículo de comunicação comemorou trajetória com festa gratuita no Parque Madureira, na Zona Norte

Thiago Feitosa, presidente do grupo O Dia
Thiago Feitosa, presidente do grupo O Dia -
Rio - O presidente do Grupo O DIA, Thiago Feitosa, celebrou os 75 anos do jornal e destacou o papel dos leitores na trajetória do veículo. Neste sábado (27), ele também ressaltou a importância da presença do público na festa de aniversário promovida pelo jornal no Parque Madureira, na Zona Norte do Rio.

"A imagem do Parque Madureira lotado talvez seja a maior homenagem que O DIA poderia receber nos seus 75 anos. O jornal sempre fez parte da rotina dos cariocas e ver tanta gente reunida para comemorar essa história mostra que esse vínculo continua forte", vibrou Feitosa.
"Essa presença tem um significado enorme para todos nós. Ela reconhece o trabalho de gerações de jornalistas e profissionais que ajudaram a construir a credibilidade do O DIA e nos motiva a seguir evoluindo, sem perder a proximidade com quem nos acompanha todos os dias", completou o presidente.
Diretor comercial do Jornal O DIA, Caio Sá aproveitou a festa com muita empolgação, embalada pela energia do público e apresentações dos grupos de pagode Primeiro Amor, Sociedade do Samba e Swing & Simpatia. "Com certeza [estou animado]! [...] Tem muita coisa para acontecer ainda. Tem vários shows super legais".

Caio pontuou que não é todo dia que um jornal, fundado em 1951, celebra mais um ano. "É um dia muito feliz", comemorou o diretor comercial.

Além dos shows, o evento contou com atividades, distribuição de brindes, concurso de dança e muito mais. 
Apoio:
Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro.

Apoio Especial:
• Guaracamp
• Unisuam

Apoio institucional:
Subprefeitura da Zona Norte / Parque Madureira
 
Fotogaleria
Aniversário de 75 anos do Jornal O Dia, no Parque Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro, na tarde deste sábado (27).
Aniversário de 75 anos do Jornal O Dia, no Parque Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro, na tarde deste sábado (27). Érica Martin/Agência O Dia
Caio Sá, diretor comercial do Grupo O DIA, curtiu a festa na Zona Norte
Caio Sá, diretor comercial do Grupo O DIA, curtiu a festa na Zona Norte Erica Martin
A comemoração de 75 anos do Jornal O DIA ganhou ainda mais animação, na noite deste sábado (27), com show do Sociedade do Samba, uma das atrações do evento gratuito realizado no Parque Madureira, na Zona Norte.
A comemoração de 75 anos do Jornal O DIA ganhou ainda mais animação, na noite deste sábado (27), com show do Sociedade do Samba, uma das atrações do evento gratuito realizado no Parque Madureira, na Zona Norte. Érica Martin/Agência O Dia
A comemoração de 75 anos do Jornal O DIA ganhou ainda mais animação, na noite deste sábado (27), com show do Sociedade do Samba, uma das atrações do evento gratuito realizado no Parque Madureira, na Zona Norte.
A comemoração de 75 anos do Jornal O DIA ganhou ainda mais animação, na noite deste sábado (27), com show do Sociedade do Samba, uma das atrações do evento gratuito realizado no Parque Madureira, na Zona Norte. Érica Martin/Agência O Dia
Sociedade do Samba agita público com repertório de sucessos na festa do O DIA
Sociedade do Samba agita público com repertório de sucessos na festa do O DIA Agência O Dia
Apresentação do grupo 'Primeiro Amor', no Aniversário de 75 anos do Jornal O Dia, no Parque Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro, na tarde deste sábado (27).
Apresentação do grupo 'Primeiro Amor', no Aniversário de 75 anos do Jornal O Dia, no Parque Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro, na tarde deste sábado (27). Érica Martin/Agência O Dia
Aniversário de 75 anos do Jornal O Dia, no Parque Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro, na tarde deste sábado (27).
Aniversário de 75 anos do Jornal O Dia, no Parque Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro, na tarde deste sábado (27). Érica Martin/Agência O Dia
Aniversário de 75 anos do Jornal O Dia, no Parque Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro, na tarde deste sábado (27).
Aniversário de 75 anos do Jornal O Dia, no Parque Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro, na tarde deste sábado (27). Érica Martin/Agência O Dia
P&uacute;blico cantou muito pagode e samba na festa de anivers&aacute;rio do O DIA
Público cantou muito pagode e samba na festa de aniversário do O DIA Érica Martin/Agência O Dia
Thiago Feitosa, presidente do grupo O Dia
Thiago Feitosa, presidente do grupo O Dia Divulgação
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