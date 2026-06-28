Swing & Simpatia finaliza festa de O DIA com grandes sucessos

Rio - O encerramento do aniversário do Jornal O DIA ficou por conta do Swing & Simpatia. Consagrado como um dos principais nomes do pagode romântico, o grupo subiu ao palco do Parque Madureira, Zona Norte do Rio, na noite deste sábado (27), para fechar o evento gratuito.
"Um prazer estar no Parque Madureira nos 75 anos do Jornal O DIA. Honra gigantesca. Está lotado. Parabéns ao jornal, mandando ver com muita notícia a vera", disse o vocalista Luciano Becker.
A banda abriu o show com o sucesso "Toda Noite" e levantou o público. A apresentação seguiu com "A Amizade", do Fundo de Quintal, e "Eu Mereço Ser Feliz", do cantor Mumuzinho.
Em clima de Copa do Mundo, o Swing & Simpatia fez coro em homenagem a Rayan, ex-jogador do Vasco, com o canto de "Oi, boa noite! Será que vai ter gol do Rayan hoje?”.
Em seguida, o público aqueceu para o jogo da seleção brasileira contra o Japão, que acontecerá na segunda-feira (29), com o clássico "O Campeão (Meu Time)", de Neguinho da Beija-Flor.
Com trajetória iniciada na década de 1990, na Baixada Fluminense, o Swing & Simpatia construiu uma carreira de destaque no cenário musical. No começo da caminhada, o grupo recebeu o apoio da cantora Leci Brandão e também foi apadrinhado pelo grupo Os Morenos.
Atualmente formado por Luciano (vocal), Sandro (pandeiro), Maicon (teclado), Anderson (tantan), Dudu (bateria) e Jeffinho (surdo), o grupo mantém viva a identidade que conquistou o público ao longo dos anos.
O show encerrou a comemoração dos 75 anos do Jornal O Dia. Antes do Swing & Simpatia, passaram pelo palco os grupos Primeiro Amor e Sociedade do Samba.
Apoio:
Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro.
Apoio Especial:
• Guaracamp
• Unisuam
Apoio institucional:
Subprefeitura da Zona Norte / Parque Madureira
Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro.
Apoio Especial:
• Guaracamp
• Unisuam
Apoio institucional:
Subprefeitura da Zona Norte / Parque Madureira