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Atletas paralímpicos aproveitam festa de 75 anos de O DIA e elogiam acessibilidade do evento

Jornal celebrou aniversário com festão no Parque Madureira, Zona Norte, neste sábado (27)

Os atletas paraolímpicos Lucas Dutra, Evelyn Spangemberg, Rafael lellis
Os atletas paraolímpicos Lucas Dutra, Evelyn Spangemberg, Rafael lellis -
Rio - A festa em comemoração aos 75 anos de O DIA, realizada neste sábado (27), no Parque Madureira, na Zona Norte do Rio, também reuniu atletas paralímpicos de bocha da Unisuam. Além de curtirem os shows e demais atrações gratuitas, eles destacaram a estrutura acessível do evento, que contribuiu para tornar a experiência ainda mais especial.
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Atletas paralímpicos curtem shows nos 75 anos de O Dia: 'Está perfeito' - Erica Martin/Agência O Dia
A comemoração de 75 anos do Jornal O DIA ganhou ainda mais animação, na noite deste sábado (27), com show do Sociedade do Samba, uma das atrações do evento gratuito realizado no Parque Madureira, na Zona Norte. - Érica Martin/Agência O Dia
Sociedade do Samba foi uma das atrações do evento gratuito - Érica Martin
A comemoração de 75 anos do Jornal O DIA ganhou ainda mais animação, na noite deste sábado (27), com show do Sociedade do Samba, uma das atrações do evento gratuito realizado no Parque Madureira, na Zona Norte. - Érica Martin/Agência O Dia
A comemoração de 75 anos do Jornal O DIA ganhou ainda mais animação, na noite deste sábado (27), com show do Sociedade do Samba, uma das atrações do evento gratuito realizado no Parque Madureira, na Zona Norte. - Érica Martin/Agência O Dia
Apresentação do grupo 'Primeiro Amor', no Aniversário de 75 anos do Jornal O Dia, no Parque Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro, na tarde deste sábado (27). - Érica Martin/Agência O Dia
Apresentação do grupo 'Primeiro Amor', no Aniversário de 75 anos do Jornal O Dia, no Parque Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro, na tarde deste sábado (27). - Érica Martin/Agência O Dia
Aniversário de 75 anos do Jornal O Dia, no Parque Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro, na tarde deste sábado (27). - Érica Martin/Agência O Dia
Aniversário de 75 anos do Jornal O Dia, no Parque Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro, na tarde deste sábado (27). Na foto: DJ Felippe Lima. - Érica Martin/Agência O Dia
Os atletas paraolímpicos Lucas Dutra, Evelyn Spangemberg, Rafael lellis - Erica Martin/Agência Brasil


Estudante de gestão pública, Evelyn Spangemberg, de 38 anos, comentou que rampas e mais acessos facilitaram a mobilidade com a cadeira de rodas. "Geralmente é muito difícil ter um evento totalmente acessível e nesse não tivemos nenhum problema. Deixamos o carro no shopping e foi super tranquilo chegar aqui. Tem espaço, tem rampa, tem banheiro acessível. Está perfeito", disse a atleta.

Evelyn também ressaltou a empolgação ao aproveitar o festão junto com os amigos, Rafael Lellis, de 35, e Lucas Dutra, 22, ao som dos grupos Primeiro Amor, Sociedade do Samba e Swing & Simpatia. "Estou muito animada. Somos os famosos inimigos do fim", brincou ela, ao ressaltar a paixão por pagode.

De olho no palco e ansioso para a última atração, Rafael também reforçou a animação do trio. "Nós três somos inimigos do fim. Está muito bom, muito maneiro", afirmou o estudante de marketing.

Durante o evento, os atletas paraolímpicos realizaram demonstrações do esporte, que consiste em lançar bolas pesadas para deixá-las o mais próximo possível de uma bola menor (conhecida como bolim). A Unisuam, ainda, promoveu mais atividades com estudantes de fisioterapia, nutrição, estética e mais cursos, além de distribuírem brindes.

O Guaracamp, marca que leva a origem em Campo Grande, na Zona Oeste, no nome - também promoveu um jogo em que o público ganhou um bloco de notas personalizado. Além disso, durante um concurso de dança realizado no palco, os três participantes mais aclamados receberam kits. O momento gerou muita torcida, arrancando risadas do público.
Apoio:
Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro.

Apoio Especial:
• Guaracamp
• Unisuam

Apoio institucional:
Subprefeitura da Zona Norte / Parque Madureira
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