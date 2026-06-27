FOTOS! Tudo o que rolou no festão de 75 anos do Jornal O DIA
Celebração reuniu multidão no Parque Madureira
Por
O Dia
Caio Sá, diretor comercial do Grupo O DIA, curtiu a festa na Zona Norte
Erica Martin
Primeiro Amor cantou sucessos do pagode em festa de aniversário do Jornal O DIA
Érica Martin / Agência O Dia
Primeiro Amor cantou sucessos do pagode em festa de aniversário do Jornal O DIA
Érica Martin / Agência O Dia
Ação da Guaracamp no anivérsario de 75 do jornal O Dia
Erica Martin/Agência O Dia
Festa de aniversário do Jornal O Dia acontece no Parque Madureira
Érica Martin / Agência O Dia
DJ Felippe Lima abriu festa
Érica Martin / Agência O Dia
DJ Felippe Lima abriu festa de aniversário do O DIA no Parque Madureira
Érica Martin / Agência O Dia
Moradora da Praça Seca, Rosemere Vieira curtiu o evento no Parque Madureira
Rodrigo T. Ribeiro
Claudiceia, mais conhecida como NegraLi, curtiu o evento com a família
Érica Martin / Agência O Dia
Repórter Rodrigo T. Ribeiro conversou com o público entre os shows
Érica Martin / Agência O Dia
Gilson Reis e Vilma Werneck participam da festa de aniversário do O DIA no Parque Madueira
Érica Martin
Ação da Unisuam na festa de aniversário de 75 anos do jornal O Dia parque Madureira.
Erica Martin/Agência O Dia
Público recebeu brindes na festa do O DIA no Parque Madureira
Erica Martin/Agência O Dia
Evento distribuiu brindes
Erica Martin/Agência O Dia
Ação da Unisuam na festa de aniversário de 75 anos do jornal O Dia parque Madureira
Erica Martin/Agência Brasil
Beatriz de Oliveira (E), Cacilda Muniz (C) e Lane curtiram a festa
érica martin
Festa de aniversário do O DIA acontece no Parque Madureira
Érica Martin / Agência O Dia
Cacilda Muniz, de 65 anos, lê o Jornal O DIA em festa de aniversário no Parque Madureira
Érica Martin / Agência O Dia
Kátia Ferreira levou os filhos Davi, de 5 anos, e Aylla, 7, a festa de aniversário do O DIA
Érica Martin / Agência O Dia
Viviane Nascimento, representante do Marketing da Unisuam
Érica Martin / Agência O Dia
Rodrigo T. Ribeiro com equipe da Unisuam, parceira do evento
Érica Martin / Agência O Dia
Megaestrutura montada no palco do Parque Madureira
Érica Martin / Agência O Dia
Rodrigo T. Ribeiro apresentou o evento de aniversário do Jornal O DIA
Érica Martin / Agência O Dia
Público durante festa de aniversário do Jornal O DIA
Érica Martin / Agência O Dia
Sociedade do Samba apresentou clássico repertório de pagode na festa do O DIA
Érica Martin / Agência O Dia
Sociedade do Samba apresentou clássico repertório de pagode na festa do O DIA
Érica Martin / Agência O Dia
Sociedade do Samba apresentou clássico repertório de pagode na festa do O DIA
Érica Martin / Agência O Dia
Sociedade do Samba agita público com repertório de sucessos
AGÊNCIA O DIA
Os atletas paraolímpicos Lucas Dutra, Evelyn Spangemberg, Rafael lellis
Erica Martin/Agência Brasil
Atletas paralímpicos curtem shows nos 75 anos de O Dia: 'Está perfeito'
Erica Martin/Agência O Dia
Felipe Supino (esquerda), Alexandro Pinto (centro) e Kamile Castro (direita) ganharam concurso
Érica Martin / Agência O Dia
Swing & Simpatia agita público no Parque Madureira
Agência O DIA
Swing & Simpatia agita público no Parque Madureira em festa do Jornal O Dia
Agência O DIA
Swing & Simpatia agita público no Parque Madureira em festa do Jornal O Dia
Agência O DIA
Trecho de vídeo institucional exibido na festa de 75 anos do Jornal O DIA
Érica Martin / Agência O Dia
Trecho de vídeo exibido na festa. Em destaque, os colunistas Nuno Vasconcellos, Sidney Rezende e Gardênia Cavalcanti
Érica Martin / Agência O Dia
Trecho de vídeo exibido na festa de 75 anos do Jornal O DIA
Érica Martin / Agência O Dia
Andreza Leite, Emanuel Batista e a filha Pérola curtiram a festa
Érica Martin / Agência O Dia
Alexandre Farah, Rodrigo T. Ribeiro e Renata Aguiar: parte do time do Jornal O DIA
Érica Martin / Agência O Dia
Swing & Simpatia agitou público em festa do Jornal O DIA no Parque Madureira
Érica Martin / Agência O Dia
Swing & Simpatia agitou público em festa do Jornal O DIA no Parque Madureira
Érica Martin / Agência O Dia