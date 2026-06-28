Quem é o tenente da Rota, irmão de Eloá Pimentel, baleado na cabeça em São Caetano

Baleado na cabeça no sábado, 27, em São Caetano do Sul (SP), o primeiro-tenente da Rota Ronickson Pimentel dos Santos passou por uma "complexa cirurgia neurológica" e tem quadro de saúde gravíssimo, mas estável, segundo informou a Polícia Militar de São Paulo na manhã deste domingo, 28.

Pimentel é irmão mais velho de Eloá Pimentel, adolescente de 15 anos assassinada pelo ex-namorado em outubro de 2008, no caso que ficou conhecido como o sequestro mais longo da história de São Paulo. Nesse sábado, ele foi atingido por vários disparos quando estava de motocicleta, parado em um semáforo. Ele foi abordado por uma dupla, também de moto, cuja identidade ainda é investigada pela polícia.

Apesar da tragédia familiar, Pimentel não decidiu ingressar na Polícia Militar por causa da morte da irmã. As histórias, porém, se cruzam: no mesmo dia em que recebeu a notícia do assassinato de Eloá, ele realizou a prova para ingressar na corporação.

A trajetória do policial é relatada por sua mulher, a influenciadora Cintia Pimentel, em um vídeo em homenagem ao aniversário do policial publicado no Instagram há cinco dias. Na rede social, Cintia compartilha momentos de sua rotina com o marido, com quem se relaciona há mais de 15 anos, e os três filhos.

Pimentel ingressou na Polícia Militar em 2009 como soldado, após servir como fuzileiro naval na Marinha entre 2006 e 2009. Em 2015, passou a integrar o quadro de oficiais da corporação após concluir a formação na Academia de Polícia Militar do Barro Branco.

Os detalhes da trajetória profissional do tenente foram reunidos em um requerimento apresentado pela deputada estadual Letícia Aguiar (PL), que propôs, em abril, um voto de congratulações ao policial na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

Ao longo da carreira, Pimentel acumulou sete anos de experiência no patrulhamento de Força Tática e participou da criação do 6º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (6º BAEP), que reforçou a segurança na região do ABC Paulista. Em 2019, passou a integrar o 1º Batalhão de Polícia de Choque Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo.

O policial fez cursos e especializações em áreas como gerenciamento de crises, patrulhamento tático, controle de distúrbios civis e combate ao crime organizado. Hoje, além da atuação operacional, ajuda na formação de novos policiais militares como instrutor de tiro e de procedimentos operacionais.