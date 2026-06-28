Três são presos por envolvimento em tentativa de homicídio de tenente da Rota irmão de Eloá

Equipes do 1º Batalhão de Polícia de Choque prenderam na manhã deste domingo, 28, três suspeitos de envolvimento na tentativa de assassinato do primeiro-tenente da Rota Ronickson Pimentel dos Santos. Irmão mais velho de Eloá Pimentel, Pimentel foi baleado na cabeça na manhã deste sábado, 27, em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), os suspeitos foram localizados na região de Guaianases, zona leste da capital. Os homens têm 24, 40 e 52 anos.

Um deles confessou, conforme a Polícia Militar, confessou ter prestado apoio logístico aos executores. Outro é investigado por envolvimento no suporte à ação criminosa. "Já o terceiro indivíduo, embora não seja apontado como participante direto da execução, foi peça fundamental para identificação dos demais envolvidos", diz a corporação.

As identidades dos suspeitos não foram reveladas pelas autoridades. Os detidos foram apresentados no Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), no centro paulistano.

Pimentel foi atingido por vários disparos na Avenida Goiás, quando havia acabado de sair da academia.

De acordo com imagens registradas pelas câmeras de segurança, é possível ver que Pimentel está em uma motocicleta, parado no semáforo, quando uma dupla, também de moto, se aproxima. Segundos depois, a vítima cai no chão.

Ele foi socorrido por equipes de resgate e depois levado pelo helicóptero Águia. Ainda conforme a PM, ele passou por "complexa cirurgia neurológica" e tem o quadro de saúde grave, porém estável.

"O momento exige extrema cautela, mas a equipe médica e a Polícia Militar mantêm as esperanças na recuperação do policial", informou a polícia.

Ex-fuzileiro da Marinha e membro da Tropa de Choque

Pimentel ingressou na Polícia Militar em 2009 como soldado, após servir como fuzileiro naval na Marinha entre 2006 e 2009. Em 2015, passou a integrar o quadro de oficiais da corporação após concluir a formação na Academia de Polícia Militar do Barro Branco.

Ao longo da carreira, Pimentel acumulou sete anos de experiência no patrulhamento de Força Tática e participou da criação do 6º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (6º BAEP), que reforçou a segurança na região do ABC Paulista. Em 2019, passou a integrar o 1º Batalhão de Polícia de Choque Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo.

O policial fez cursos e especializações em áreas como gerenciamento de crises, patrulhamento tático, controle de distúrbios civis e combate ao crime organizado. Hoje, além da atuação operacional, ajuda na formação de novos policiais militares como instrutor de tiro e de procedimentos operacionais.