Nasa corre para impedir que telescópio Swift caia de volta à Terra em ousada missão de resgate

A Nasa está correndo contra o tempo para salvar um telescópio envelhecido de cair de volta à Terra com uma ousada missão de resgate. A operação de resgate de US$ 30 milhões terá início já nesta semana, com o lançamento previsto de um robô salvador. A Nasa contratou a startup Katalyst Space Technologies para impulsionar o Observatório Swift para uma órbita mais alta, onde ele poderá continuar buscando algumas das maiores explosões do universo.

Uma espaçonave de três braços, construída pela Katalyst, irá perseguir o Swift assim que ele decolar de um atol nas Ilhas Marshall, no Pacífico, a bordo de um foguete Pegasus lançado por avião. A decolagem pode ocorrer já na terça-feira, 30.

Vasculhando o cosmos desde seu lançamento em 2004, o Swift vem descendo cada vez mais rápido devido à intensa atividade solar recente. Ele precisa chegar a uma órbita mais alta e estável o mais rápido possível para sobreviver.

O Telescópio Espacial Hubble da Nasa - também em risco - pode ser o próximo. Assim como o Swift, o Hubble está perdendo altitude à medida que o Sol entra em erupção com uma explosão solar após a outra.

O CEO da Katalyst Space, Ghonhee Lee, afirmou que o robô de última geração da sua empresa, ainda em desenvolvimento, poderia salvar a situação do Hubble, que é muito maior, daqui a alguns anos. Apenas a China já tentou uma missão como a que está por vir, tendo lançado com sucesso um satélite para uma órbita de descarte mais elevada há quatro anos.

"Este é o primeiro robô espacial americano a subir ao espaço e realizar algo assim", disse Lee à Associated Press. "A Nasa tem todos esses grandes observatórios antigos… todos eles podem se beneficiar de um serviço como esse. Portanto, o que estamos provando com essa missão é que essa é uma nova estratégia disponível no manual de táticas."

A espaçonave autônoma da Katalyst, chamada Link, levará cerca de um mês para se encontrar com o Swift e capturá-lo, e mais alguns meses para elevar sua órbita dos atuais 360 quilômetros para os 600 quilômetros desejados. O observatório de raios gama de 1,6 ton (1,4 ton métrica) precisa estar acima de 300 quilômetros para que o resgate dê certo. Espera-se que ele alcance esse ponto sem volta em outubro, de acordo com as estimativas mais recentes.

Com aproximadamente o tamanho de uma pequena geladeira de cozinha e uma envergadura solar de 12 metros, o Link possui três braços com um alcance de pouco mais de 1 metro. Cada braço possui duas garras de pinçamento semelhantes a dedos, que lembram as mãos de uma minifigura de Lego. Se tudo correr bem, a Swift poderá voltar a operar em setembro, segundo Lee. Avaliada em centenas de milhões de dólares, a Swift nunca foi projetada para ser reparada, muito menos recuperada manualmente - seja por humanos ou por qualquer outro meio.

É isso que torna esse projeto tão desafiador, segundo representantes da empresa, que ressaltam que não há garantia de que dará certo. A Nasa assinou um contrato com a Katalyst em setembro passado com apenas duas exigências: o trabalho precisa ser feito com urgência, mas, por favor, não piorem a situação. Nove meses depois, a empresa está pronta para entrar em ação.

A espaçonave autônoma da Katalyst, chamada Link, levará cerca de um mês para se encontrar com o Swift e capturá-lo, e mais alguns meses para elevar sua órbita dos atuais 360 quilômetros para os 600 quilômetros desejados. O observatório de raios gama de 1,6 ton (1,4 ton métrica) precisa estar acima de 300 quilômetros para que o resgate dê certo. Espera-se que ele alcance esse ponto sem volta em outubro, de acordo com as estimativas mais recentes.

Com aproximadamente o tamanho de uma pequena geladeira de cozinha e uma envergadura solar de 12 metros, o Link possui três braços com um alcance de pouco mais de 1 metro. Cada braço possui duas garras de pinçamento semelhantes a dedos, que lembram as mãos de uma minifigura de Lego. Se tudo correr bem, a Swift poderá voltar a operar em setembro, segundo Lee. Avaliada em centenas de milhões de dólares, a Swift nunca foi projetada para ser reparada, muito menos recuperada manualmente - seja por humanos ou por qualquer outro meio.

É isso que torna esse projeto tão desafiador, segundo representantes da empresa, que ressaltam que não há garantia de que dará certo. A Nasa assinou um contrato com a Katalyst em setembro passado com apenas duas exigências: o trabalho precisa ser feito com urgência, mas, por favor, não piorem a situação. Nove meses depois, a empresa está pronta para entrar em ação.

"Tenho que ser honesto. Ninguém achava que isso seria possível. Ninguém imaginava que chegaríamos tão longe quanto já chegamos hoje", disse Shawn Domagal-Goldman, diretor de astrofísica da Nasa.

A Nasa ganhou um pouco mais de tempo para o Swift, desligando todos os instrumentos científicos para desacelerar sua descida. As observações foram interrompidas em fevereiro. A chefe de missões científicas da Nasa, Nicky Fox, disse que vale a pena o esforço. "Se deixássemos o Swift reentrar na atmosfera, perderíamos aquele telescópio. Perderíamos muita capacidade", disse ela. "No momento, não temos orçamento para construir outro que o substitua."

Embora nem tudo possa ser salvo no espaço, o Swift é especial, disse Domagal-Goldman. Fiel ao seu nome, o Swift foi projetado para girar rapidamente a fim de capturar eventos astronômicos de última hora, como explosões de raios gama e estrelas em explosão. Com mais descobertas esperadas pelo Telescópio Espacial Webb e pelo Telescópio Espacial Roman, que será lançado em breve, o Swift, se for salvo, estaria mais ocupado do que nunca como "o primeiro a responder da Nasa".

A Katalyst vê o Swift como o ponto de partida para um novo negócio de reparos no espaço. O robô de resgate de última geração da empresa, com lançamento previsto para o ano que vem, atuará em satélites a altitudes de até 35.800 quilômetros. Lee imagina que, um dia, haverá centenas de robôs em órbita, não apenas consertando e içando satélites, mas também reabastecendo-os e construindo parques solares, centros de dados e outras plataformas.

O Hubble, de 36 anos, que passou por repetidas manutenções realizadas por astronautas em caminhadas espaciais durante a era dos ônibus espaciais, poderá receber em 2028 um impulso da Katalyst para prolongar sua vida útil. "É um tesouro nacional", disse Fox. "As pessoas adoram o Hubble."