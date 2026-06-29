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Geral

Eventos com transmissão do jogo Brasil x Japão

FutYANdo - Cantor Yan

Segunda-feira, a partir das 12h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Avenida das Américas, 5300 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 40

Arena Copacabana

Segunda-feira, a partir das 12h

Atrações: Samba Que Elas Querem e Mumuzinho

Local: Praia de Copacabana

Endereço: Altura da Avenida Princesa Isabel

Ingressos: grátis, mediante a retirada antecipada pela plataforma Sympla
Village Superbet

Segunda-feira, a partir das 12h

Atrações: Banda Eva e Psirico

Local: Jockey Club Brasileiro

Endereço: Praça Santos Dumont, 31 - Gávea

Ingressos: a partir de R$ 120

Energia Para Torcer 2026

Segunda-feira, a partir das 12h

Atração: Monobloco e Belo

Local: Caminho Niemeyer

Endereço: Avenida Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n - Centro, Niterói

Ingressos: a partir de R$ 40

Arena Terraço da Vila

Segunda-feira, a partir das 12h

Atrações: DJ Angel e o grupo Quilombo Urbano,

Local: Shopping Boulevard

Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 - Vila Isabel

Ingressos: grátis

Alzirão

Segunda-feira, a partir das 13h

Atrações: Totonete e Maguzinho

Local: Alzirão

Endereço: Rua Alzira Brandão, na Tijuca

Ingresso: Grátis

Bar do Zeca Pagodinho - Flamengo

Segunda-feira, a partir das 12h

Atrações: Kaleo & Bom Batuque

Local: Bar do Zeca Pagodinho

Endereço: Praia do Flamengo, 20 - Flamengo

Ingressos: R$ 20 (couvert artístico) / Feijoada: R$ 65 

Arena Itanhangá

Segunda-feira, a partir das 12h

Atrações: Fabinho, Renan Oliveira e Luquinhas

Local: Ilha Itanhangá

Endereço: Estrada da Barra da Tijuca, 793 - Barra da Tijuca

Ingressos: Grátis até às 17h; após, a partir de R$ 50
Bar do Zeca Pagodinho - Vogue Square

Segunda-feira, a partir das 12h

Atrações: Gabriel da Mocidade

Local: Bar do Zeca Pagodinho

Endereço: Avenida das Américas, 8585 - Barra da Tijuca

Ingressos: R$ 40 (couvert artístico) / Feijoada: R$ 85 

Copa Nova América

Segunda-feira, a partir das 12h

Atrações: Jefinho e o grupo Celeiro Samba Clube

Local: Shopping Nova América

Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126, em Del Castilho

Ingresso: Grátis

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