Eventos com transmissão do jogo Brasil x Japão

FutYANdo - Cantor Yan
Segunda-feira, a partir das 12h
Local: Cidade das Artes
Endereço: Avenida das Américas, 5300 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 40
Arena Copacabana
Segunda-feira, a partir das 12h
Atrações: Samba Que Elas Querem e Mumuzinho
Local: Praia de Copacabana
Endereço: Altura da Avenida Princesa Isabel
Ingressos: grátis, mediante a retirada antecipada pela plataforma Sympla
Village Superbet
Segunda-feira, a partir das 12h
Atrações: Banda Eva e Psirico
Local: Jockey Club Brasileiro
Endereço: Praça Santos Dumont, 31 - Gávea
Ingressos: a partir de R$ 120
Energia Para Torcer 2026
Segunda-feira, a partir das 12h
Atração: Monobloco e Belo
Local: Caminho Niemeyer
Endereço: Avenida Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n - Centro, Niterói
Ingressos: a partir de R$ 40
Arena Terraço da Vila
Segunda-feira, a partir das 12h
Atrações: DJ Angel e o grupo Quilombo Urbano,
Local: Shopping Boulevard
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 - Vila Isabel
Ingressos: grátis
Alzirão
Segunda-feira, a partir das 13h
Atrações: Totonete e Maguzinho
Local: Alzirão
Endereço: Rua Alzira Brandão, na Tijuca
Ingresso: Grátis
Bar do Zeca Pagodinho - Flamengo
Segunda-feira, a partir das 12h
Atrações: Kaleo & Bom Batuque
Local: Bar do Zeca Pagodinho
Endereço: Praia do Flamengo, 20 - Flamengo
Ingressos: R$ 20 (couvert artístico) / Feijoada: R$ 65
Arena Itanhangá
Segunda-feira, a partir das 12h
Atrações: Fabinho, Renan Oliveira e Luquinhas
Local: Ilha Itanhangá
Endereço: Estrada da Barra da Tijuca, 793 - Barra da Tijuca
Ingressos: Grátis até às 17h; após, a partir de R$ 50
Bar do Zeca Pagodinho - Vogue Square
Segunda-feira, a partir das 12h
Atrações: Gabriel da Mocidade
Local: Bar do Zeca Pagodinho
Endereço: Avenida das Américas, 8585 - Barra da Tijuca
Ingressos: R$ 40 (couvert artístico) / Feijoada: R$ 85
Copa Nova América
Segunda-feira, a partir das 12h
Atrações: Jefinho e o grupo Celeiro Samba Clube
Local: Shopping Nova América
Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126, em Del Castilho
Ingresso: Grátis