Rio tem greve de motoristas de ônibus; sindicato diz que 30 veículos foram depredados

A greve dos motoristas de ônibus no Rio de Janeiro afetou passageiros nas primeiras horas desta segunda-feira, 29, primeiro dia da paralisação. Usuários relataram demora na chegada dos coletivos e redução da frota em circulação. Segundo o sindicato, ao menos 30 veículos foram vandalizados e 800 estão em circulação.

O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1) já havia determinado a operação de, no mínimo, 50% dos veículos de cada linha durante a greve.

Em publicações feitas ainda no início da manhã, passageiros disseram que poucos ônibus circulavam pelas ruas e relataram atrasos no deslocamento.

"Só passou um ônibus na minha rua até agora", escreveu uma usuária. Outro afirmou que não conseguiu seguir para o trabalho: "Fui trabalhar hoje, e cadê a condução? Rio de Janeiro tudo parado". Um terceiro resumiu o cenário: "Rio de Janeiro tá um caos. 6h, em dia de jogo do Brasil, com greve dos motoristas de ônibus".

A mobilização foi aprovada pelos rodoviários em assembleia realizada na noite de domingo (28) e entrou em vigor à meia-noite desta segunda-feira, impactando a operação dos ônibus municipais e do sistema BRT na capital.

A categoria cobra reajuste salarial, com piso de R$ 4 mil para motoristas de ônibus convencionais e de R$ 5 mil para os condutores de veículos articulados. Os trabalhadores também reivindicam aumento no vale-alimentação e a adoção da jornada de trabalho em escala 5x2.