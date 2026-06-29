Sabrina Sato e Nicolas Prattes revelam o sexo do bebê que esperam

Sabrina Sato e Nicolas Prattes emocionaram os fãs ao revelar, neste domingo, 28, o sexo do primeiro filho do casal. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, os dois anunciaram que estão à espera de um menino durante uma celebração intimista realizada na casa da apresentadora, em São Paulo, cercados por familiares e pessoas próximas.





A revelação aconteceu de forma criativa e descontraída. Após a contagem regressiva, os cachorros da família surgiram usando roupinhas e balões na cor azul, confirmando que o bebê será um menino. A publicação foi acompanhada da legenda: "Nosso amor", celebrando a nova fase vivida pelo casal.





Apesar da tradição do evento, Sabrina revelou, um dia antes da celebração, que nunca havia planejado fazer um chá revelação. Segundo ela, a decisão partiu da insistência da filha, Zoe, de 7 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Duda Nagle.





A apresentadora contou que a menina pesquisou referências, assistiu a vídeos e fez questão de organizar o momento especial. Sabrina afirmou que não poderia deixar de atender ao desejo da filha e destacou o entusiasmo de Zoe e de Nicolas com a chegada do bebê. A pequena, inclusive, já havia declarado sua preferência por um irmão e comemorou bastante ao descobrir que seu desejo se tornou realidade.





Momento especial reuniu toda a família





Além da participação dos cães na revelação, o bolo preparado para a ocasião também trazia recheio azul, reforçando o anúncio de que a família ganhará um menino.





Pouco antes da revelação, Nicolas Prattes falou sobre a expectativa para a chegada do filho e destacou o carinho que já envolve o bebê. A fala foi acompanhada pela animação de Zoe, que arrancou sorrisos dos convidados ao reforçar sua torcida por um irmão.





Gravidez foi anunciada na última semana





A gravidez de Sabrina Sato e Nicolas Prattes foi anunciada na última segunda-feira, 22, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. A produção contou com a narração de Zoe, que compartilhou a felicidade da família com a chegada do novo integrante.





Desde então, o casal vem dividindo com os seguidores alguns momentos dessa nova etapa.