Governo anuncia linha de crédito subsidiada para adimplentes do Fies empreenderem

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou nesta segunda-feira, 29, uma linha de crédito subsidiada para financiar empreendimentos por beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) já graduados e que pagam as parcelas do financiamento em dia, batizada de "Fies Empreendedor."

Essa linha vai garantir empréstimos de até R$ 80 mil para pessoas físicas e R$ 180 mil para pessoas jurídicas, com um juro máximo de 0,87% ao mês, ou 11% ao ano - mais de 3 pontos porcentuais abaixo da taxa Selic atual, de 14,25% ao ano.

Durante o anúncio, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que o limite para os juros torna o "Fies Empreendedor" a linha do tipo mais barata do País, com custo menor que linhas como as voltadas a capital de giro de pessoas jurídicas e ao Consignado do Trabalhador.

Em um empréstimo de R$ 80 mil com prazo de 60 meses para pagar, por exemplo, os juros totais do Fies Empreendedor acumulariam pouco mais de R$ 26 mil, segundo simulações da Fazenda. A linha de capital de giro para médias empresas teria taxas de R$ 64 mil, no total.

"É um benefício de R$ 40 mil, pelo menos, quando comparamos essa nova linha do empreendedor do Fies adimplente com as melhores linhas que nós já temos no País, que é as linhas de capital de giro para pessoa jurídica já facilitadas pelo governo", disse.

Podem aderir ao programa graduados que estejam adimplentes há pelo menos 36 meses, sem nenhuma renegociação. Os beneficiários desse programa terão seus CPFs bloqueados da possibilidade de apostar em bets por seis meses.