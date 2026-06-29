Jogo do Brasil na Copa: SP registra menor índice de trânsito das manhãs de junho nesta segunda

Com a proximidade do jogo do Brasil contra o Japão pela Copa do Mundo, marcado para 14h, o trânsito na cidade de São Paulo começou a se intensificar por volta das 12h30 desta segunda-feira, 29, registrando lentidão de 932 km, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Às 13h, a lentidão era de 943 km. Os números são os maiores do mês para essa faixa de horário.

Mais cedo, a capital paulista teve o menor índice de lentidão no trânsito pela manhã neste mês de junho, com pico de 130 km às 8h30. Nessa faixa de horário, o menor índice registrado no mês havia sido em 19 de junho, com 274 km de lentidão. O recorte desconsidera finais de semana e feriados.

A Prefeitura de São Paulo manteve o rodízio municipal de veículos nesta segunda. A restrição segue válida para veículos com placas de final 1 e 2, que não podem circular no Centro Expandido entre 7h e 10h e das 17h às 20h.

No jogo anterior da seleção, quando o rodízio foi suspenso no período da tarde, a capital paulista registrou 1.690 quilômetros de congestionamento às 18h, o maior índice do ano e o mais alto desde 2020, de acordo com a CET.

O recorde histórico permanece sendo de 5 de setembro de 2019, quando a cidade atingiu 1.902 quilômetros de lentidão.