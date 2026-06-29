Homem morre após cair ao tentar tirar foto na Pedra do Macaco, no RJ

Um homem morreu após cair de uma pedra durante uma trilha em Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro, na manhã de domingo, 28.

Caio Rocha Aguiar Azevedo, de 44 anos, conhecido como Rocha, morreu após cair de uma altura de aproximadamente 150 metros. Ele participava de uma trilha e teria escorregado ao subir na Pedra do Macaco para tirar uma foto.

Uma mulher que também participava da trilha registrou um vídeo que mostra o momento da queda. Nas imagens, ela chega a pedir que Rocha tome cuidado, mas ele escorrega logo em seguida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas as equipes tiveram dificuldades para chegar até a vítima, devido ao terreno íngreme e à vegetação fechada. Rocha foi localizado no meio da tarde, mas já estava sem vida.

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro informou que o caso é investigado pela 82ª Delegacia de Polícia, de Maricá. "Diligências estão em andamento para apurar fatos", afirmou.

Nas redes sociais, o irmão de Rocha, Tairo Arrabal, lamentou o ocorrido e afirmou que ele morreu fazendo o que amava.

"Meu irmão, Caio, faleceu hoje em decorrência de um acidente enquanto fazia o que amava: uma trilha na sua amada Região dos Lagos", escreveu Arrabal em publicação nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, Rocha compartilhava vídeos em trilhas e viagens de aventura.

A Pedra do Macaco é um dos principais pontos turísticos de Maricá e oferece vistas panorâmicas da cidade, das lagoas e do litoral.

Há duas semanas, uma mulher morreu em Maricá após cair de uma gruta. Rosemary Suzart Garcia, de 59 anos, caiu quando fazia uma trilha íngreme enquanto se preparava para descer de rapel.