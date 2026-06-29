Família de Oliver Tree lança fundação e bolsa para artistas no dia em que cantor faria 33 anos

O dia 29 de junho, que seria marcado pelo aniversário de 33 anos de Oliver Tree, ganhou um novo significado para familiares, amigos e fãs do artista. Duas semanas após a morte do cantor em um acidente de helicóptero no Rio de Janeiro, a equipe responsável por seu espólio anunciou a criação da Oliver Tree Foundation, organização que terá como principal missão apoiar novos talentos das artes.

A iniciativa foi apresentada junto ao lançamento da Dr. Oliver Tree's Extremely Epic Art Grant for Baby Geniuses, bolsa destinada a financiar projetos nas áreas de música, cinema, artes visuais e performance. Segundo o comunicado divulgado nas redes sociais, o programa foi inspirado na crença do artista de que o aprendizado acontece por meio da criação e da experimentação.

De acordo com a equipe que administra o legado de Oliver Tree, as inscrições para a primeira edição da bolsa serão abertas em breve. A expectativa é que a fundação passe a realizar editais periódicos para financiar projetos de artistas em início de carreira, perpetuando o incentivo à criatividade defendido pelo cantor ao longo de sua trajetória.

O anúncio também reforça um desejo manifestado pelo músico ainda em vida: transformar sua influência e seu patrimônio em oportunidades para novos criadores. A fundação nasce justamente com esse propósito, ampliando o impacto de sua obra para além da música.

Homenagem reúne fãs em Los Angeles

Além da criação da fundação, o aniversário de Oliver Tree será lembrado por meio de um encontro no Venice Skate Park, em Los Angeles (EUA), cidade onde o cantor cresceu. Os organizadores convidaram o público a comparecer usando roupas inspiradas no artista, em um evento que contará com apresentações de suas músicas, cortes de cabelo no estilo que se tornou sua marca registrada e distribuição de óculos semelhantes aos utilizados por ele.

Conhecido pelo visual irreverente, pelas performances teatrais e por sucessos como Life Goes On, Miss You, Hurt e Alien Boy, Oliver Tree acumulava bilhões de reproduções nas plataformas digitais e havia se consolidado como um dos artistas mais populares da internet.

Patrimônio será destinado à fundação

A criação da Oliver Tree Foundation também está diretamente ligada ao testamento deixado pelo cantor. Conforme divulgado após sua morte, o patrimônio estimado em cerca de US$ 20 milhões (R$ 103,8 milhões na cotação atual) não será destinado à família, mas ficará sob responsabilidade da organização, que utilizará os recursos para financiar projetos de jovens artistas.

A decisão reforça o compromisso de Oliver Tree com a valorização da produção artística e garante que seu legado continue vivo por meio do incentivo a uma nova geração de criadores, transformando o que seria apenas uma data de aniversário em um marco para o futuro de artistas independentes.

Oliver Tree morreu aos 32 anos em acidente de helicóptero no Rio de Janeiro no dia 14 passado.