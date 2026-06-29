Estudante de medicina é encontrada morta em apartamento em MG; namorado é preso

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Uma estudante de medicina foi encontrada morta no apartamento onde morava em Barbacena, no interior de Minas Gerais, no sábado, 27. O corpo de Letícia de Morais Vasconcelos Rodrigues, de 40 anos, tinha diversos ferimentos provocados por faca, segundo a Polícia Militar (PM). A mulher, que deixou dois filhos, foi enterrada na tarde desta segunda-feira, 29, na mesma cidade.
O namorado da vítima, Gustavo Dutra Lima, de 24 anos, é o principal suspeito e foi preso ainda no sábado, em Bom Jardim de Minas (MG), a cerca de 180 quilômetros de Barbacena. Ele também é estudante de medicina. O Estadão tenta localizar a defesa de Gustavo.
De acordo com a polícia, amigos e familiares da vítima acionaram a polícia na noite de sábado, por volta das 22h40. Uma amiga relatou aos policiais que havia tentado contato diversas vezes com a vítima ao longo do dia e, diante da falta de repostas, acionou o ex-marido da estudante de medicina. Com autorização de uma vizinha, ele acessou o apartamento de Letícia pela sacada e a encontrou caída na sala.
O ex-marido disse aos policiais que ficou abalado ao ver a cena e retornou para o apartamento vizinho. O padrasto da vítima foi acionado por ele até o local. Ainda antes da chegada da polícia, eles arrombaram a porta do apartamento para tentar socorrer a estudante, que estava com muitas marcas de sangue.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a morte foi constatada ainda no local. Segundo a polícia, a mulher tinha perfurações feitas com faca na cabeça, nuca, pescoço, costas, orelhas e mãos. A perícia foi acionada e o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil está investigando o caso.
A PM informou que, na noite anterior à morte, a vítima e o namorado estavam em uma festa e se encontraram com amigos. Relatos de testemunhas indicam que eles tiveram um desentendimento e que isso já teria ocorrido outras vezes, inclusive com comportamento agressivo do rapaz. Em fevereiro, ela havia registrado uma ocorrência contra ele por ameaça e comportamento de ciúmes.
Ainda conforme a polícia, o suspeito fugiu do local do crime na manhã de sábado. O carro da vítima foi encontrado próximo à residência dele, que chegou a atender uma ligação de amigos de Letícia e dito que estaria na casa dos pais, em Carandaí (MG). Ele foi rastreado e encontrado em Bom Jardim de Minas. Com o suspeito, a polícia apreendeu uma carteira de couro da vítima com dois cartões bancários.
Em nota, a Faculdade de Medicina de Barbacena lamentou a morte de Letícia e afirmou que a "perda causa imensa tristeza em toda a comunidade acadêmica".