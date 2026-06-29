Resumo de 'Quem Ama Cuida': Pilar cogita atentado contra Adriana; saiba como será

O capítulo desta segunda-feira, 29, de Quem Ama Cuida traz os desdobramentos de mais uma tentativa de Zeni de roubar a pulseira de Adriana (Letícia Colin). Ao fazer mais uma investida na fisioterapeuta, Zeni (Rosanna Viegas) será impedida por Nancy (Jeniffer Nascimento).

Adriana agradece a defesa de Nancy e a detenta acaba contando para Adriana o motivo pelo qual foi presa. André diz ao tio que voltou ao Brasil para trabalhar com ele. Pedro (Chay Suede) conta a Elisa (Isabela Garcia), mãe de Adriana, que Ademir (Dan Stulbach) subornou Tom no julgamento.

Otoniel (Tony Ramos) conversa com Francesca (Nathalia Dill) sobre a situação de Adriana, sua neta, e convida Francesca para almoçar com sua família.

Enquanto isso, Ademir recebe uma intimação para explicar os depósitos feitos na conta de Tom, e se nega a dar explicações a Pedro. Dora (Mariana Ximenes) procura Tiago para ceder uma peça da joalheria como prêmio do concurso que pensa em promover na sua escola de dança.

Silvana (Belize Pombal) diz a Tiago (Gui Ferraz) que consultou um advogado que garantiu que ele não precisa fazer o exame de DNA. O capítulo deve terminar com Pilar (Isabel Teixeira), que pensa em atentar contra a vida de Adriana.

O que vem por aí

Ainda nesta semana, Adriana será alertada para ter cuidado com Zeni, mas não consegue escapar de uma nova emboscada da detenta, que consegue roubar sua pulseira. Após ser levada ao ambulatório, Adriana se nega a revelar quem a feriu e Zeni é transferida para outro presídio.

O atentado sofrido representa uma virada de chave na trama de Adriana que sai do ambulatório sob aplausos das detentas e determinada a ir atrás de cada pessoa que a colocou como condenada de um crime que não cometeu.

Fora do núcleo da prisão, Silvana continua lutando para que ninguém mexa na herança de seu filho.

Otoniel descobre que Tom aceitou o suborno de Ademir para depor contra sua neta e vai tirar satisfações. Ademir, porém, inventa que contratou os serviços de Tom, para se livrar da acusação de suborno.

Pedro nega a Bruna uma segunda chance, afirmando que ama Adriana. Otoniel também ficará assustado ao encontrar o túmulo de Francesca.

Já Pilar assume para Ademir que pagou uma pessoa para atentar contra Adriana, mas nega que tenha empurrado Arthur.

Na cadeia, Adriana é avisada por Otoniel de que sua mãe foi diagnosticada com fibromialgia.