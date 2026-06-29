Vídeo: Terminal Alvorada é alvo de vândalos

Rio - O Terminal Alvorada, na Zona Sudoeste, foi alvo de atos de vandalismo no início da tarde desta segunda-feira (26), em meio à greve dos ônibus . Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas arrancando grades metálicas de proteção de uma das plataformas. Cones de sinalização também foram levados.

Segundo relatos, a ação foi protagonizada por passageiros insatisfeitos com a demora nos intervalos entre as viagens. Em uma das gravações, também é possível ver a chegada de uma viatura do BRT Seguro para conter a ação dos vândalos. Veja as imagens:

Em meio à greve, o Terminal Alvorada, na Zona Sudoeste do Rio, é alvo de atos de vandalismo no início da tarde desta segunda-feira (29)



Crédito: Reprodução/Redes sociais pic.twitter.com/RIf994s5ua — Jornal O Dia (@jornalodia) June 29, 2026

Em nota, a Mobi-Rio informou que alguns passageiros que aguardavam o serviço 10 (Alvorada x Santa Cruz – Expresso) desceram para a calha do BRT: "O BRT Seguro foi acionado e atuou imediatamente. Em seguida, os passageiros retornaram à plataforma". A Polícia Militar disse que o comando do 31º BPM (Recreio) havia sido acionado até o terminal Alvorada, mas nada foi constatado. Em nota, a Mobi-Rio informou que alguns passageiros que aguardavam o serviço 10 (Alvorada x Santa Cruz – Expresso) desceram para a calha do BRT: "O BRT Seguro foi acionado e atuou imediatamente. Em seguida, os passageiros retornaram à plataforma". A Polícia Militar disse que o comando do 31º BPM (Recreio) havia sido acionado até o terminal Alvorada, mas nada foi constatado.

O terminal é um dos maiores centros de integração do transporte da cidade, contando com a circulação de ônibus municipais e intermunicipais, além dos corredores TransOeste, TransCarioca e TransOlímpica.

Greve

Rodoviários entraram em greve na madrugada desta segunda-feira (29) na cidade do Rio. Segundo a Justiça do Trabalho, ao menos, 50% da frota deverá continuar em funcionamento. Apesar disso, de acordo com o Rio Ônibus, apenas 900 veículos estão rodando nas ruas no início desta manhã, do total de 1,8 mil coletivos.

Como alternativa, segundo o Centro de Operações Rio, o sistema de metrô, trens e barcas está em funcionamento regular para atender à população.