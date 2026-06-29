Daveigh Chase, atriz de 'O Chamado', morreu em decorrência de AIDS, diz legista

A atriz Daveigh Chase, que morreu no último dia 16, aos 35 anos, teve a causa da morte divulgada. Segundo o Instituto Médico Legal de Los Angeles, ela morreu em decorrência da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS).

Como causa secundária, foi apontado o "uso crônico de múltiplas substâncias". O pai de Chase, John David Schwallier, disse ao New York Times que ela estava em situação de rua e lutava contra o uso de drogas desde os 13 anos. Ele afirmou que não conversava com ela há muitos anos.

O namorado de Chase, Roy Hernandez, disse inicialmente ao TMZ que ela havia contraído meningite e uma infecção.

Antes da morte dela, Hernandez escreveu na página de uma campanha de arrecadação online que Chase enfrentou dificuldades pessoais ao longo da vida e que ela havia deixado a casa em que vivia com a família após uma relação tumultuada com a mãe.

"Após uma infância difícil e um rompimento doloroso com a família, Daveigh sofreu bullying e lutou para encontrar segurança e felicidade no centro de Los Angeles. Quando nos conhecemos, prometi protegê-la e dar-lhe o amor e o conforto que ela merecia. Juntos, encontramos momentos de felicidade e esperança".

Depois que Chase parou de atuar, por volta de 2016, seus problemas com a justiça incluíram acusações de andar em um carro roubado e de posse de substância controlada.

Daveigh iniciou a carreira ainda na infância e ganhou projeção em Hollywood ao dar voz à Lilo na animação Lilo & Stitch, lançada pela Disney em 2002. Ela também foi a voz de Chihiro Ogino na dublagem norte-americana de A Viagem de Chihiro.

A carreira de Chase também incluiu participações em títulos como Big Love, Donnie Darko, Beethoven's 5th, Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, ER e Mercy. Ela se tornou mundialmente famosa, no entanto, como Samara, do filme de terror O Chamado.