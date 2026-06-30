Passageiros revelam perrengue em meio à greve

Passageiros revelaram transtornos em meio à greve de rodoviários, que começou ontem. Na Central do Brasil, uma equipe do MEIA HORA constatou pouca circulação de ônibus e grande fluxo de passageiros.

Entre os cariocas que tentavam chegar ao trabalho, o carpinteiro Rodolfo Rocha, 30 anos, ficou mais de duas horas no ponto e decidiu voltar para casa.

"Não está rodando ônibus nenhum da linha 315, nem 361, desde de manhã. Aí eu comuniquei a empresa e estou indo pra casa. Eu fiquei umas 2h30 no ponto, cheguei umas 4h40/5h e até agora (às 7h) não passou nada", disse.

O engenheiro Civil, Daniel Braga, 30 anos, soube da greve com antecedência e optou por pegar uma van, mas reforçou que a paralisação atrapalha.

"Eu consegui chegar aqui relativamente cedo porque peguei uma van e procurei outros meios, mas, hoje, realmente está difícil a condução", acrescentou.

O pedreiro Mário César, 49, saiu de Nilópolis, na Baixada, para o Centro e ficou por mais de 40 minutos esperando o ônibus.

"Hoje (ontem) até que veio vazio por causa do jogo do Brasil mais tarde, mas se permanecer assim, amanhã (hoje) vai ser bastante complicado", narrou.

Na Zona Norte...

Os problemas com transporte se estendem em diversas regiões do município. O ponto da Avenida Osvaldo Aranha, em São Cristóvão, ficou lotado de passageiros na espera por um ônibus. A dona de casa Leila Almeida, de 38 anos, esperou por mais de uma hora para embarcar a caminho de uma consulta em um hospital.

"O ponto estava cheio, o pessoal está esperando por bastante tempo. Estou há quase uma hora aqui no ponto, estou até pensando em pedir um carro por aplicativo. Moro no Jardim Primavera, em Duque de Caxias, vim de trem e preciso pegar um ônibus para ir ao hospital", pontuou Leila.

A auxiliar administrativa Naiara Gomes, de 27 anos, teve dificuldades para encontrar ônibus no bairro do Caju e em São Cristóvão.

"Vim de van porque já tinha visto que aconteceria a greve. Eu saí da casa da minha namorada, no Caju, e vim para esse ponto fazer baldeação. Já lá no Caju, não vi nenhum ônibus passando, então vim de van, que estava muito cheia. Estou esperando aqui há cerca de 10 minutos", afirmou.