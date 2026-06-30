Homem morre ao cair de pedra

Um homem morreu ao cair na trilha da Pedra do Macaco, em Maricá, na Região Metropolitana, no domingo. Caio Rocha Aguiar Azevedo tentou tirar uma foto em uma pedra, escorregou e sofreu uma queda de cerca de 150 metros de altura.

O acidente ocorreu por volta de 11h30. Bombeiros do quartel de Maricá foram acionados ao local, no bairro São José do Imbassaí e, com apoio de militares de Niterói e de um helicóptero, encontraram o corpo horas depois, em uma área de mata.

Instrutor de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) e de Resgate, Matheus Moura testemunhou o ocorrido e auxiliou os militares nas buscas.

"Ele subiu em um ponto onde foi fazer uma foto. Ao descer, acabou indo pelo lugar errado, não suportando o peso, vindo sofrer a queda. Ele caiu a cerca de 150 a 200 metros de altura. Como não foi possível resgatá-lo tendo acesso com corda, a gente fez o contrário. Contornamos o sítio, chegamos por dentro da mata fechada e conseguimos chegar até ele", explicou.