Preso por atirar na mulher

Policiais militares prenderam, na noite de domingo, um homem que atirou na própria companheira em Realengo, na Zona Oeste. O estado de saúde da vítima e nem a identificação do criminoso foram divulgados até o fechamento desta edição.

Segundo a corporação, os agentes do 14º BPM (Gericinó) chegaram à Rua Luísa Barata após denúncia de violência doméstica. De acordo com a mulher, o suspeito também realizou ameaças contra ela.

Durante a ação, os policiais também apreenderam uma pistola calibre 40, com três carregadores e munições. O caso foi registrado na 33ª DP (Realengo).

A Polícia Civil informou que os envolvidos já prestaram depoimento na unidade. A arma apreendida é registrada no nome de um Colecionador, Atirador e Caçador (CAC). Agentes realizam outras diligências para esclarecer todos os fatos.