Morena é a décima eliminada da Casa do Patrão; saiba o porcentual de votos

A trajetória de Morena na Casa do Patrão chegou ao fim na noite desta segunda-feira, 29. A recepcionista de pousada foi a décima eliminada da temporada ao receber 27,10% dos votos do público no Tá na Reta, encerrando uma participação marcada por provas de resistência, rivalidades e um romance que movimentou o confinamento.





A berlinda foi uma das mais equilibradas do programa até agora. Alexandre Vivão liderou a votação para permanecer na disputa, com 36,58%, enquanto JP apareceu logo atrás, com 36,32%. Com a eliminação de Morena, o reality entra em sua fase decisiva e passa a contar com apenas oito competidores na corrida pelo prêmio final.





Durante a edição ao vivo, o apresentador Leandro Hassum conversou com os participantes antes de revelar o resultado. Em um discurso voltado à importância da ambição no jogo, ele destacou que permanecer na disputa exige manter o foco no objetivo principal: conquistar o prêmio da temporada.





Na sequência, anunciou a saída de Morena, que deixou o confinamento após não conquistar votos suficientes para seguir na competição.





Uma trajetória marcada por protagonismo





Apesar da eliminação, Morena deixa o programa como uma das participantes mais ativas da temporada. Logo nas primeiras semanas, conquistou o posto de Patroa ao vencer uma prova de resistência de quase sete horas, tornando-se a primeira mulher a assumir a liderança da casa. Posteriormente, voltou a ocupar o cargo, consolidando seu desempenho nas competições.





Sua gestão dividiu opiniões dentro e fora do confinamento. Ao longo do reality, tomou decisões que geraram atritos entre os participantes e acumulou desafetos, protagonizando alguns dos conflitos mais comentados da edição.





Romance e rivalidades





Outro momento de destaque foi o relacionamento com Luis Fellipe. Os dois começaram a demonstrar aproximação ainda nas primeiras semanas de convivência e, com o passar do tempo, assumiram o romance diante dos demais competidores, tornando-se um dos casais da temporada.





Além da história de amor, Morena também esteve envolvida em embates com nomes como Sheila, JP, Luiza e Bianca. As discussões, divergências estratégicas e trocas de acusações fizeram da participante uma das figuras centrais da edição.





Reality entra na reta final





Com a eliminação de Morena , a Casa do Patrão define oficialmente o seu Top 8. A grande final está prevista para ocorrer no dia 16 de julho.





A partir de agora, a disputa tende a ficar ainda mais acirrada, já que cada votação passa a ter peso decisivo na formação dos finalistas e na definição do campeão do reality.