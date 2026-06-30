Quem é Emilie Rey, que tem sido vista em clima de romance com Nanda Costa

A diretora e produtora audiovisual Emilie Rey passou a despertar a curiosidade do público após ser vista em clima de romance com a atriz Nanda Costa. Na noite da última segunda-feira, 29, as duas assistiram juntas à vitória do Brasil sobre o Japão pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026, em um bar no Baixo Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro, e deixaram o local abraçadas, alimentando as especulações sobre um possível affair.





Os rumores, no entanto, não começaram agora. Nas últimas semanas, Nanda e Emilie já haviam chamado a atenção dos seguidores ao compartilharem momentos da mesma viagem a Paris e trocarem mensagens carinhosas nas redes sociais. Até o momento, nenhuma das duas confirmou publicamente a natureza da relação.





Natural da Bahia, Emilie Rey atua como diretora e produtora audiovisual e de eventos e também como modelo. Apesar de trabalhar principalmente nos bastidores do mercado cultural e do entretenimento, ela reúne cerca de 55 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilha projetos profissionais, viagens e momentos da vida pessoal.





Ao longo da carreira, participou da produção de eventos e conteúdos audiovisuais ligados ao cenário artístico brasileiro. Entre os trabalhos de maior visibilidade está a produção do Bloco da Preta, tradicional carnaval comandado por Preta Gil.





Além da atuação profissional, Emilie também mantém amizade com nomes conhecidos do meio artístico, como Carolina Dieckmann e Alice Wegmann.





Relacionamento com Francisco Gil





Antes de ser apontada como novo interesse amoroso de Nanda Costa, Emilie Rey ficou conhecida nacionalmente por seu relacionamento com Francisco Gil, integrante do grupo Gilsons e filho único de Preta Gil.





O namoro foi assumido publicamente em setembro de 2021 e durou cerca de dois anos. O término foi anunciado em janeiro de 2024 e, desde então, Emilie não havia tornado público nenhum novo relacionamento.





Como surgiram os rumores com Nanda Costa





As primeiras especulações sobre um possível romance entre Nanda Costa e Emilie Rey surgiram durante uma viagem das duas a Paris. Embora não tenham publicado fotos juntas, seguidores perceberam que ambas compartilharam registros nos mesmos locais turísticos da capital francesa.





As interações nas redes sociais também chamaram atenção. Em uma publicação, Nanda descreveu Emilie como "a mais linda do bairro". Em resposta, a diretora escreveu que "Paris ficou ainda mais especial com você". Em outro álbum de fotos publicado pela atriz, Emilie apareceu em um dos registros, reforçando as suspeitas de proximidade.





Os rumores ganharam ainda mais força nesta semana após as duas serem fotografadas juntas no Rio de Janeiro, deixando um bar abraçadas depois de acompanharem a partida da seleção brasileira.





Vida amorosa de Nanda Costa





A aproximação ocorre poucos meses após o fim do casamento de Nanda Costa com a percussionista Lan Lanh. As duas anunciaram a separação em fevereiro deste ano, encerrando uma relação de 12 anos, marcada também pela criação das filhas gêmeas Kim e Tiê, de 4 anos.





Desde o término, a atriz vinha mantendo a vida amorosa de forma discreta. Da mesma forma, Emilie Rey também não havia sido associada publicamente a um novo relacionamento após o fim do namoro com Francisco Gil. Até agora, nenhuma das duas comentou oficialmente os rumores sobre um possível romance.