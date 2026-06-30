Globo muda programação, mas mantém novelas na grade desta terça-feira; confira os horários

Com as transmissões dos jogos entre Costa do Marfim e Noruega, às 14h, e México e Equador, às 22h, a Rede Globo fez alterações na sua grade desta terça-feira, 30. Apesar da exibição das partidas da segunda fase da Copa do Mundo de 2026, as novelas da emissora foram mantidas na programação.





Por causa da partida das 14h, Avenida Brasil, atualmente no ar pelo Vale a Pena Ver de Novo, ocupará nesta terça o horário das 17h35, e será exibida após a Sessão da Tarde. A reprise engata direto com A Nobreza do Amor, às 18h30, com reexibição marcada para a 1h15.





Coração Acelerado mantém seu lugar na grade, e vai ao ar às 19h40, logo após o SP2. O capítulo desta terça do folhetim tem encerramento marcado para as 20h30, quando começa o Jornal Nacional. O folhetim será reprisado à 1h45.





Por fim, Quem Ama Cuida teve sua exibição antecipada para as 21h05, com o pré-jogo de México e Equador começando às 21h45.





Vale lembrar que, após a exibição na Globo, os capítulos desta terça das novelas serão disponibilizados para streaming no Globoplay.





Horários das novelas nesta terça-feira, 30





- Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil - 17h35

- A Nobreza do Amor - 18h30

- Coração Acelerado - 19h40

- Quem Ama Cuida - 21h05