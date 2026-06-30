Brasileiro morre enquanto assistia ao jogo da seleção contra o Japão na Copa

Um homem de 60 anos morreu após cair da cadeira e bater a cabeça no chão enquanto assistia ao jogo da Seleção brasileira contra a Seleção do Japão nesta segunda-feira, 29. O idoso acompanhava a partida de futebol desacompanhado em uma padaria em Goiânia, capital de Goiás.

O acidente ocorreu por volta das 14h10, pouco após o início do partida. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) recebeu um chamado por volta "para atender um idoso que passou mal enquanto assistia ao jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA 2026".

A pasta ainda informa que a vítima, de 60 anos, estava desacompanhada em uma padaria no Setor Marista. O homem caiu da cadeira e bateu a cabeça no chão, sofrendo um traumatismo cranioencefálico (TCE).

Pessoas que estavam no local acionaram o SAMU e receberam orientações da médica Nágylla de La Rocha, por chamada de vídeo, sobre as primeiras medidas de atendimento, incluindo a realização de manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP).

A equipe da ambulância (Unidade de Suporte Avançado - USA) chegou ao local por volta das 14h30 e deu continuidade ao atendimento.

"Apesar de todos os esforços das equipes, o paciente não resistiu. O Serviço de Verificação de Óbito (SVO) foi acionado e constatou como causa principal da morte um choque cardiogênico decorrente de infarto agudo do miocárdio", diz a secretaria.