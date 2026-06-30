Petrobras anunciará R$ 270 milhões para nova seleção pública de projetos culturais

A Petrobras anunciará na quarta-feira, 1º, uma nova seleção pública de projetos culturais, um investimento de R$ 270 milhões - R$ 20 milhões a mais do que em 2024 -, o maior valor já aplicado pela estatal na área. Os projetos selecionados serão viabilizados por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) e da Lei do Audiovisual, informou a estatal.

O evento será realizado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, na parte da manhã, e terá a participação da presidente da empresa, Magda Chambriard.

Em outubro do ano passado, a estatal anunciou R$ 100 milhões até 2027 para o setor audiovisual, e vem despontando como maior financiadora desse segmento no País.

Entre os filmes patrocinados pela companhia se destacam O Agente Secreto, Bacurau, Aquarius, Tropa de Elite e Cidade de Deus, que conquistaram prêmios internacionais.