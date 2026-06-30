Ruby Rose quebra costelas após sofrer acidente doméstico

A atriz Ruby Rose teve algumas costelas quebradas após sofrer um acidente doméstico enquanto limpava a área de sua piscina. Em vídeo publicado nos stories do Instagram na madrugada desta terça-feira, 30, ela mostrou o momento em que escorrega, cai na água e bate a lateral do corpo na borda da piscina.

Nas imagens, Ruby perde o equilíbrio durante a limpeza do local e imediatamente leva as mãos às costelas, demonstrando dor. Em seguida, ela consegue sair da piscina sozinha. O trecho em questão era raso, e a atriz não chegou a afundar.

"Essa é a sua garota! Descansem em paz, minhas costelas e o resto do meu verão. Elas estão quebradas, múltiplas fraturas. Direto para o hospital", escreveu na publicação.

Conhecida por protagonizar a série Batwoman e por interpretar Stella Carlin em Orange Is the New Black, Ruby não fez novas atualizações sobre seu estado de saúde após a postagem. Até o momento, ela também não informou como será o período de recuperação.