Labubu ganha uma repaginada para a Copa do Mundo com a nova coleção Fifa da Pop Mart

Quem achou que a onda dos Labubus tinha passado se enganou. Os itens colecionáveis da Pop Mart voltaram com um visual inspirado no futebol.

Em uma nova colaboração com a Fifa, lançada a tempo para a Copa do Mundo de 2026, a coleção de edição limitada inclui bonecos de pelúcia, chaveiros, caixas-surpresa e acessórios para dias de jogo.

Intitulada "The Monsters x Fifa Series", a coleção tem como destaque o boneco de vinil e pelúcia "Catch the Win" (Garanta a Vitória) da Pop Mart: um Labubu com cerca de 38 cm de altura, vestindo uniforme de futebol e chuteiras, e segurando uma miniatura do troféu da Copa do Mundo da Fifa. O item colecionável está disponível na loja oficial da Pop Mart na Amazon, pelo preço de US$ 149,99 (aproximadamente R$ 780).

A coleção também conta com um acessório que combina cordão e chaveiro (em vinil e pelúcia), trazendo as orelhas pontudas e o sorriso característicos do Labubu em um design temático da Fifa. O acessório, vendido por US$ 32,99 (R$ 170) na Amazon, pode ser preso a chaves, bolsas, celulares ou porta-cartões.

A coleção completa da Fifa também inclui itens como chaveiros com pingente, mini luminárias, ímãs, copos de vidro e bolsas temáticas, com preços variando de US$ 12,99 a US$ 29,99 (R$ 67 a R$ 155). Há ainda um ímã "dois em um" que funciona como abridor de garrafas e tem o formato de uma bola de futebol.

O lançamento em parceria com a Fifa marca uma das maiores colaborações do Labubu com o grande público até hoje. Criado pelo artista Kasing Lung (nascido em Hong Kong) e produzido pela Pop Mart como parte do universo "The Monsters", o Labubu tornou-se um dos colecionáveis mais procurados dos últimos anos.