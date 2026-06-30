Que nomes Sabrina Sato pode dar para seu filho? Veja opções, segundo os mais populares de 2025

Com o anúncio de que Sabrina Sato e Nicolas Prattes esperam um menino, fãs já começaram a especular qual poderia ser o nome do novo integrante da família. Apesar de o casal ainda não ter revelado como o bebê se chamará, é possível analisar quais nomes estão em alta.
O ranking do Babycenter, plataforma de informações sobre gravidez e primeira infância, evidencia alguns padrões em sua pesquisa de 2025. Desde clássicos que não saem de moda até nomes curtos e internacionais, a lista reúne escolhas tradicionais e outras que ganharam força nos últimos anos.
Os dados coletados pela plataforma evidenciam uma tendência entre os brasileiros: a preferência por nomes curtos, além de os de origem internacional, como Ravi, Théo, Noah, Gael e Liam.
Outra tendência é a popularidade dos nomes compostos, como João Miguel, Pedro Henrique, Ravi Lucca, Davi Lucca e Arthur Miguel.
Ainda, a lista também traz nomes tidos como vintage ou mais tradicionais. Joaquim, Bento, Francisco, Antônio, Otávio e Vicente são alguns dos exemplos.
Confira abaixo o ranking com os 100 nomes mais populares de 2025, segundo o Babycenter:
1 - Miguel
2 - Ravi
3 - Théo
4 - Arthur
5 - Heitor
6 - Davi
7 - Samuel
8 - Bernardo
9 - Benício
10 - Isaac
11 - Noah
12 - Pedro
13 - Gael
14 - Gabriel
15 - Matheus
16 - Anthony
17 - Levi
18 - Matteo
19 - Joaquim
20 - Benjamin
21 - Lucas
22 - Rafael
23 - Murilo
24 - Nicolas
25 - Vicente
26 - Lucca
27 - Henrique
28 - Kaleb
29 - Bento
30 - Leonardo
31 - Daniel
32 - Henry
33 - João Miguel
34 - Oliver
35 - Bryan
36 - Emanuel
37 - Antônio
38 - Guilherme
39 - João Pedro
40 - Felipe
41 - Augusto
42 - Asafe
43 - Lorenzo
44 - Thomas
45 - José
46 - João
47 - Gustavo
48 - Pietro
49 - Liam
50 - Pedro Henrique
51 - Rael
52 - João Lucas
53 - Yuri
54 - Francisco
55 - Eduardo
56 - Apollo
57 - Otávio
58 - Ravi Lucca
59 - Davi Lucca
60 - Anthony Gabriel
61 - Caio
62 - Dante
63 - José Miguel
64 - João Guilherme
65 - Otto
66 - Josué
67 - Yan
68 - Nathan
69 - Matias
70 - Vitor
71 - Theodoro
72 - Thiago
73 - Kalel
74 - Luan
75 - Dom
76 - João Gabriel
77 - Ryan
78 - Estêvão
79 - Luiz Miguel
80 - Cauã
81 - Valentim
82 - Dominic
83 - Vinícius
84 - Enrico
85 - Martin
86 - Ethan
87 - Ícaro
88 - Raul
89 - João Vitor
90 - Jorge
91 - Arthur Miguel
92 - Léo
93 - Ezequiel
94 - Davi Lucas
95 - Kauê
96 - Saulo
97 - José Henrique
98 - José Pedro
99 - Micael
100 - Abner