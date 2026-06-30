Que nomes Sabrina Sato pode dar para seu filho? Veja opções, segundo os mais populares de 2025

Com o anúncio de que Sabrina Sato e Nicolas Prattes esperam um menino, fãs já começaram a especular qual poderia ser o nome do novo integrante da família. Apesar de o casal ainda não ter revelado como o bebê se chamará, é possível analisar quais nomes estão em alta.

O ranking do Babycenter, plataforma de informações sobre gravidez e primeira infância, evidencia alguns padrões em sua pesquisa de 2025. Desde clássicos que não saem de moda até nomes curtos e internacionais, a lista reúne escolhas tradicionais e outras que ganharam força nos últimos anos.

Os dados coletados pela plataforma evidenciam uma tendência entre os brasileiros: a preferência por nomes curtos, além de os de origem internacional, como Ravi, Théo, Noah, Gael e Liam.

Outra tendência é a popularidade dos nomes compostos, como João Miguel, Pedro Henrique, Ravi Lucca, Davi Lucca e Arthur Miguel.

Ainda, a lista também traz nomes tidos como vintage ou mais tradicionais. Joaquim, Bento, Francisco, Antônio, Otávio e Vicente são alguns dos exemplos.

Confira abaixo o ranking com os 100 nomes mais populares de 2025, segundo o Babycenter:

1 - Miguel

2 - Ravi

3 - Théo

4 - Arthur

5 - Heitor

6 - Davi

7 - Samuel

8 - Bernardo

9 - Benício

10 - Isaac

11 - Noah

12 - Pedro

13 - Gael

14 - Gabriel

15 - Matheus

16 - Anthony

17 - Levi

18 - Matteo

19 - Joaquim

20 - Benjamin

21 - Lucas

22 - Rafael

23 - Murilo

24 - Nicolas

25 - Vicente

26 - Lucca

27 - Henrique

28 - Kaleb

29 - Bento

30 - Leonardo

31 - Daniel

32 - Henry

33 - João Miguel

34 - Oliver

35 - Bryan

36 - Emanuel

37 - Antônio

38 - Guilherme

39 - João Pedro

40 - Felipe

41 - Augusto

42 - Asafe

43 - Lorenzo

44 - Thomas

45 - José

46 - João

47 - Gustavo

48 - Pietro

49 - Liam

50 - Pedro Henrique

51 - Rael

52 - João Lucas

53 - Yuri

54 - Francisco

55 - Eduardo

56 - Apollo

57 - Otávio

58 - Ravi Lucca

59 - Davi Lucca

60 - Anthony Gabriel

61 - Caio

62 - Dante

63 - José Miguel

64 - João Guilherme

65 - Otto

66 - Josué

67 - Yan

68 - Nathan

69 - Matias

70 - Vitor

71 - Theodoro

72 - Thiago

73 - Kalel

74 - Luan

75 - Dom

76 - João Gabriel

77 - Ryan

78 - Estêvão

79 - Luiz Miguel

80 - Cauã

81 - Valentim

82 - Dominic

83 - Vinícius

84 - Enrico

85 - Martin

86 - Ethan

87 - Ícaro

88 - Raul

89 - João Vitor

90 - Jorge

91 - Arthur Miguel

92 - Léo

93 - Ezequiel

94 - Davi Lucas

95 - Kauê

96 - Saulo

97 - José Henrique

98 - José Pedro

99 - Micael

100 - Abner