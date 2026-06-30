Reino Unido pode intervir no acordo de aquisição da Warner Bros pela Paramount, diz secretária

O Reino Unido pode intervir na aquisição de US$ 81 bilhões da Warner Bros Discovery pela Paramount Skydance, disse a secretária de Cultura e Mídia britânica, Lisa Nandy, em um comunicado nesta terça-feira.

Segundo ela, seu departamento escreveu às empresas dizendo que está "inclinado a intervir" no acordo por motivos de interesse público, com base na existência de "uma pluralidade suficiente de opiniões na mídia" no Reino Unido e na necessidade de múltiplas pessoas controlarem empresas de mídia ou provedores de serviços de mídia sob demanda que atendem aos espectadores do país.

Nandy disse que as empresas têm até 6 de julho para responder à carta.

Isso ocorre enquanto as empresas buscam aprovação regulatória para a fusão. O Departamento de Justiça dos EUA encerrou uma investigação sobre a oferta planejada no início de junho, antes que os funcionários que tinham preocupações tivessem a oportunidade de se manifestar. A União Europeia (UE) também está examinando o acordo, com um prazo até 7 de julho para decidir se abrirá ou não uma investigação aprofundada.

O comunicado de Nandy disse que, se ela decidir intervir, emitirá um aviso, pedirá ao órgão regulador de mídia do Reino Unido, Ofcom, que avalie o acordo e poderá encaminhá-lo à Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA) do país para uma investigação mais detalhada. A CMA lançou uma revisão inicial, chamada de fase 1, do acordo no início de junho, com um prazo preliminar até 7 de agosto para concluir o procedimento.

Um porta-voz da Paramount disse que a empresa está confiante de que a fusão não apresenta problemas de pluralidade de mídia no Reino Unido. O acordo é avaliado em US$ 110 bilhões, incluindo dívidas.

A Warner Bros Discovery não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).