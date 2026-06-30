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PF encontra R$ 450 mil embaixo de sofá em ação contra fraude na Saúde

Vídeo registrou dinheiro em espécie apreendido por policiais federais em sala comercial na Baixada Fluminense

Dinheiro apreendido em sala empresarial em Xerém, na Baixada, durante a Operação Anáfora II
Dinheiro apreendido em sala empresarial em Xerém, na Baixada, durante a Operação Anáfora II -
Rio - Policiais federais encontraram R$ 450 mil em espécie escondidos embaixo de um sofá de uma sala comercial em Xerém, na Baixada Fluminense, durante a segunda fase da Operação Anáfora II, deflagrada nesta terça-feira (30). A ação investiga um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao desvio de recursos públicos, especialmente verbas destinadas à área da saúde.
Em vídeo divulgado pela Polícia Federal, é possível ver a grande quantidade de dinheiro apreendida no local. Veja as imagens:


O montante foi localizado em um dos endereços de pessoas ligadas ao ex-prefeito de Duque de Caxias e presidente estadual do MDB no Rio de Janeiro, Washington Reis, e a sua irmã, Jane Reis, candidata a vice-governadora do Rio na chapa do prefeito Eduardo Paes.
Segundo apurado, os mandados de busca e apreensão não foram cumpridos diretamente contra Washington Reis, mas contra pessoas próximas ao político. Além de Xerém, agentes da PF também cumpriram mandados na cidade do Rio e em Niterói. Na primeira fase da Operação Anáfora, deflagrada em 2022, Washington Reis chegou a ser alvo direto da investigação. Na ocasião, ele era candidato a vice-governador do estado.

O que diz Washington Reis
O presidente do MDB no Rio de Janeiro, Washington Reis, disse por meio de nota que não foi alvo da segunda fase da Operação Anáfora, e que as empresas citadas e alvo da operação não são de sua propriedade, tampouco possui qualquer participação societária nelas.
Reafirmou ainda que sempre colaborou com as investigações e destacou que nada foi encontrado que desabone sua conduta. O presidente do MDB também afirma ser o maior interessado na continuidade das investigações conduzidas pela Polícia Federal, para que os responsáveis por eventuais crimes sejam identificados e responsabilizados na forma da lei.
"A candidata a vice-governadora do Estado do Rio de Janeiro, Jane Reis, não é citada na investigação e permanece à disposição das autoridades para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Jane Reis foi convidada para compor a chapa encabeçada pelo ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, em razão de sua trajetória e reputação ilibadas como advogada e empresária", diz um trecho da nota
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Dinheiro apreendido em sala empresarial em Xerém, na Baixada, durante a Operação Anáfora II
Dinheiro apreendido em sala empresarial em Xerém, na Baixada, durante a Operação Anáfora II Divulgação/Polícia Federal
Dinheiro apreendido em sala empresarial em Xerém, na Baixada, durante a Operação Anáfora II
Dinheiro apreendido em sala empresarial em Xerém, na Baixada, durante a Operação Anáfora II Divulgação/Polícia Federal
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