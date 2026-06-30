PF encontra R$ 450 mil embaixo de sofá em ação contra fraude na Saúde

Rio - Policiais federais encontraram R$ 450 mil em espécie escondidos embaixo de um sofá de uma sala comercial em Xerém, na Baixada Fluminense, durante a segunda fase da Operação Anáfora II , deflagrada nesta terça-feira (30). A ação investiga um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao desvio de recursos públicos, especialmente verbas destinadas à área da saúde.





PF encontra R$ 450 mil em espécie escondidos embaixo de um sofá de uma sala comercial em Xerém, na Baixada Fluminense, durante operação contra fraude na Saúde do RJ



Crédito: Divulgação/PF pic.twitter.com/mpZqysv5nT — Jornal O Dia (@jornalodia) June 30, 2026

O montante foi localizado em um dos endereços de pessoas ligadas ao ex-prefeito de Duque de Caxias e presidente estadual do MDB no Rio de Janeiro, Washington Reis, e a sua irmã, Jane Reis, candidata a vice-governadora do Rio na chapa do prefeito Eduardo Paes.

Em vídeo divulgado pela Polícia Federal, é possível ver a grande quantidade de dinheiro apreendida no local. Veja as imagens:O montante foi localizado em um dos endereços de pessoas ligadas ao ex-prefeito de Duque de Caxias e presidente estadual do MDB no Rio de Janeiro, Washington Reis, e a sua irmã, Jane Reis, candidata a vice-governadora do Rio na chapa do prefeito Eduardo Paes.





O que diz Washington Reis

Segundo apurado, os mandados de busca e apreensão não foram cumpridos diretamente contra Washington Reis, mas contra pessoas próximas ao político. Além de Xerém, agentes da PF também cumpriram mandados na cidade do Rio e em Niterói. Na primeira fase da Operação Anáfora , deflagrada em 2022, Washington Reis chegou a ser alvo direto da investigação. Na ocasião, ele era candidato a vice-governador do estado.

O presidente do MDB no Rio de Janeiro, Washington Reis, disse por meio de nota que não foi alvo da segunda fase da Operação Anáfora, e que as empresas citadas e alvo da operação não são de sua propriedade, tampouco possui qualquer participação societária nelas.



Reafirmou ainda que sempre colaborou com as investigações e destacou que nada foi encontrado que desabone sua conduta. O presidente do MDB também afirma ser o maior interessado na continuidade das investigações conduzidas pela Polícia Federal, para que os responsáveis por eventuais crimes sejam identificados e responsabilizados na forma da lei.



"A candidata a vice-governadora do Estado do Rio de Janeiro, Jane Reis, não é citada na investigação e permanece à disposição das autoridades para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Jane Reis foi convidada para compor a chapa encabeçada pelo ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, em razão de sua trajetória e reputação ilibadas como advogada e empresária", diz um trecho da nota