Homem é preso por manter a mãe em cárcere privado

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (29), um homem que mantinha a própria mãe em cárcere privado no bairro Parque São Caetano, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. O suspeito, que não teve a identidade divulgada, fazia uso de drogas e submetia a vítima a constantes agressões físicas e psicológicas.



A mulher já havia denunciado anteriormente as agressões e furtos cometidos pelo filho. Na ocasião, ela solicitou medidas protetivas de urgência, que foram concedidas pela Justiça.



As investigações avançaram após informações de inteligência apontarem um pedido de socorro feito pela vítima, que estaria sendo mantida trancada dentro de uma residência. Com base nos dados recebidos, os policiais localizaram o imóvel.



No local, os agentes confirmaram que a mulher era mantida em cárcere privado pelo filho. Segundo a Polícia Civil, o suspeito estava desempregado, fazia uso de drogas e submetia a mãe a agressões físicas e psicológicas.



O homem foi encontrado dentro de um dos quartos da residência e não apresentou resistência durante a abordagem. Após a prisão, ele foi encaminhado para a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam).



O suspeito responderá pelos crimes de lesão corporal, cárcere privado, descumprimento de medida protetiva de urgência e injúria, todos enquadrados na Lei Maria da Penha. A ação integrou a Operação Mulher Segura 2026, que reúne medidas de combate à violência doméstica e familiar contra mulheres em diferentes regiões do estado.