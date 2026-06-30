Mulher morre após carro cair em canal na Zona Portuária

Rio - Uma mulher, identificada como Francisca Lia Romão dos Santos, morreu após o carro onde estava cair no Canal do Mangue, na Avenida Francisco Bicalho, no Santo Cristo, na Zona Portuária, na tarde desta segunda-feira (29). O veículo estaria sendo dirigido pelo filho da vítima.

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Segundo testemunhas, o motorista perdeu o controle do automóvel depois que um segundo carro o fechou. O condutor bateu na mureta e entrou no canal. O veículo teve a parte dianteira totalmente destruída.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 4º BPM (São Cristóvão) foram acionados para uma ocorrência de trânsito com vítima fatal. No local, os policiais encontraram o veículo dentro da água. Bombeiros estiveram no endereço e confirmaram a morte da mulher. Os policiais preservaram o local para perícia.

O motorista, apenas com ferimentos leves, recebeu os primeiros socorros e foi liberado.

O caso é investigado pela 17ª DP (São Cristóvão). A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para apurar os fatos.

Até o início da tarde desta terça-feira (30), o automóvel seguia dentro do canal.