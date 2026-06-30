Morre Michael Byrne, ator de 'Indiana Jones' e 'Harry Potter', aos 82 anos

O ator britânico Michael Byrne morreu aos 82 anos no último dia 20 de junho, mas a notícia só foi divulgada nesta terça-feira, 30. Ele era conhecido por interpretar o coronel Vogel em Indiana Jones e a Última Cruzada e Grindelwald em Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 1.
Segundo o jornal The Guardian, a causa da morte não foi informada pela família. Byrne deixa as filhas Tara e Bryony, além de três netos.
Nascido em Londres, em 1943, ele estudou atuação em uma escola de teatro e iniciou a carreira artística na década de 1960. O reconhecimento veio nos anos seguintes, quando passou a integrar o elenco de produções para o cinema.
Ao longo da trajetória, participou de títulos como A Profecia (1976), A Águia Pousou (1976), Uma Ponte Longe Demais (1977), O Comando 10 de Navarone (1978), Amor e Vingança (1985), 007 - O Amanhã Nunca Morre (1997), O Santo (1997) e O Aprendiz (1998).
Nos últimos anos da carreira, o ator voltou a dedicar parte de seu trabalho aos palcos. Entre as montagens mais recentes de que participou estão Maria Stuart, em 2018, e Uncle Vanya, em 2019.